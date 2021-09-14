Türkiye yazarı Fuat Uğur: Makro ekonomik dengelere bakarken evlerdeki mikro ekonomik dengeler çoktan bozuldu, haberiniz olsun

Uğur, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İkinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdük. Yılı en az yüzde 9 ile tamamlayacak gibi görünmekteyiz.

İhracat yıllık bazda 200 milyar doları çoktan aştı.

Merkez Bankası döviz rezervimiz 120 milyar dolar sınırına dayandı.

Ama bir yanda da alabildiğine artan işsizlik, âdeta uçan gıda fiyatları ve enflasyon, bu fiyatları yapay biçimde tetikleyerek, yasa dışı yöntemlerle artıran marketler ve hal mafyasının vatandaşın boğazını sıktıkça sıkması…

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla 10 büyük toptancı halinde fiyat artışlarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilecek. İyi, güzel de ne bulacaklar? Evraklar tamam. 'Her şey usulüne uygun!'

Misal: Kaç ton sebze ve meyve dökülmüş? Yüzlerce ton. Neden? Çünkü çürüdü. Hadi yaa, nerden bilelim? İşte belgesi, hal zabıtasının tuttuğu 'Çürüktür' raporu. Yersen. Oysa senin hallerde ajanların olacak. Göz açtırmayacaksın.

Hal Yasası’nı Meclis’te 1 Ekim tarihinde görüşülmeye hazır hâle getireceksin. Tekeli kıracaksın. Yazdık binlerce kere. Gübre fabrikalarına getirdiğin ihracat yasağını denetleyip fiyatları indirmelerini sağlayacaksın. Yoksa canlarına okuyacaksın. Direnip üretimi mi düşürüyorlar, el koyup kayyum atayacaksın.

Üç harfli firmaların ve büyük marketlerin WhatsApp üzerinden belirledikleri fiyatlara dur diyeceksin. Büyük bir tuzak kuruldu, lâkin iktidar farkındalığı yeterli değil. Makro ekonomik dengelere bakarken evlerdeki mikro ekonomik dengeler çoktan bozuldu, haberiniz olsun."