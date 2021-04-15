Türkiye yazarı Fuat Uğur, İmamoğlu'nun çocukluk fotoğrafını paylaştı: Sol eli yanındaki akraba çocuğun cebinde; 'İnsan 7’sinde neyse 70’inde de odur' mu diyelim?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında paylaştığı çocukluk fotoğrafını bugünkü yazısında paylaşarak, "Yukarıdaki fotoğraf, Ekrem İmamoğlu ile ağabeyine ait. 'Soldaki küçük tatlı çocuk benim' diyerek kendi paylaşmıştı da öyle öğrenmiştik. Sol eli yanındaki akraba çocuğun cebinde. Çok ironik. 'İnsan 7’sinde neyse 70’inde de odur' mu diyelim?" dedi.

Uğur, bugünkü yazısında, "İBB’nin 8 bin personelini 'ihtiyaç fazlası' diye işten çıkarıp, CHP İstanbul İl BaşkanYardımcısı Özgür Nas’ın açıklamalarıyla öğrendiğimiz üzere yüzde 35 CHP’ye, yüzde 15 İyi Parti’ye, yüzde 15 diğerlerine vb. kontenjanlarla 18 bin kişiyi işe alan Ekrem İmamoğlu’nun verdiği ihalelerden kötü kokular geliyor. Bu ihaleleri alan şirketler için de devletin uyanık olması, HDP bağlantılarını ve PKK, DHKP-C, FETÖ kadrolaşmalarına dair iddiaları iyice araştırması gerekir kanısındayım" dedi.

Uğur, "Aslında Ekrem İmamoğlu, KANAL İSTANBUL ihalesine katılacak firmaları 'Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dileme ile kurtulamayacaklar. Hukukun önünde hesabını verirler. Bugün bu işe para vermenin peşinde koşanlar ya da ‘ihaleydi, ne yapalım biz de almaya çalıştık’ diyenler sadece basit bir şekilde süreçten sıyrılamazlar' diye TEHDİT ederek devlete çok önemli bir ipucu verdi. Adeta devlete görevini hatırlattı İmamoğlu. Çünkü İstanbul kendisini işiyle değil, tartışılan ve kötü kokular aldığımız ihaleleriyle, kadrolaşmaları ile konuşuyor. Devlet bence bu değerli hatırlatmanın gereğini yerine getirmeli" görüşünü dile getirdi.

Uğur, "Kısaca, Ekrem İmamoğlu’ndan ülkemiz için hayırlı olacak işlere onay vermesini beklemek ona haksızlık olur! Zira 'Kişi kendinden bilir işi' ve karşısındakini de ona göre değerlendirir malum. Dünyanın gerçeği bu. Seçim kampanyaları için büyük paralara ihtiyaç var. Fotoğraftaki gibi sol eliyle alıp sağ eliyle vermesi gerekiyor demek ki" ifadesini kullandı.