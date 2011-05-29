Türkiye, yaza yağmurla girecek!

T24 - Türkiye yaz mevsimine yağışlarla girecek. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren sıcaklıklar 3-4 derece daha artacak.



Türkiye'de devam eden yağışlara rağmen bu hafta sıcaklıklar düşmüyor. 4 Haziran'dan itibaren sıcaklıklar 3-4 derece daha artacak.



Haziran'ın ortalarında ise sıcaklıklar ülke genelinde 30 derecelere yükselecek. Ancak özellikle bahar aylarını bol yağışlı geçiren Anadolu'da yağmurlar sürüyor.



Yağmurun bu hafta en kuvvetli olacağı yerler Denizli, Isparta, Afyon, Eskişehir, Kastamonu, Çankırı, Amasya, Ankara boyunca uzanan alan. İzmir-Bodrum boyunca Ege kıyılarında da hava bol güneşli değil, bulutlar sıklıkla görülüyor.



İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde de bu hafta bol güneşli bir hava yok. Çoğunlukla bulutlu olacak, hafif yağmurlar da görülebilecek. Ancak sıcaklıklar 24-26 dereceye kadar çıkacak.



Haziran ve Temmuz aylarında Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yağmurların ortalamaların üzerinde olması bekleniyor.





