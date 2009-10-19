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Ekonomi

Türkiye yatırımda 57 ülke içinde 45'inci

Türkiye, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın temeli sayılan sabit sermaye yatırımlarında 57 ülke arasında 45. oldu.

19 Ekim 2009 03:00

rkiye, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın temeli sayılan sabit sermaye yatırımlarında 57 ülke arasında 45. oldu.

Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) tarafından yayınlanan 2009 Rekabet Gücü Yıllığı verilerine göre, 2008 yılında sabit sermaye yatırımları yüzde 4,64 gerileyen Türkiye, sabit sermaye yatırımlarının milli gelire oranında yüzde 20,3 ile 57 ülke arasında ancak 45'inci sırada yer buldu. Yatırımlarında listede ilk sırada yüzde 42,2 ile milli gelirinin neredeyse yarısını sabit sermaye yatırımlarına ayıran Çin yer alırken, bunu yüzde 35,6 ile Hindistan, yüzde 35,3 ile de Bulgaristan ve Romanya izledi. Bu da Türkiye'nin sabit sermaye yatırımlarının milli gelire oranının, Çin'in yatırım payının yarısı bile olamadığını ortaya koydu.

Ürdün'ün milli gelirinden sermaye yatırımlarına ayırdığı pay yüzde 32,7'yi bulurken, bunu yüzde 31 ile Slovenya, yüzde 30,2 ile Katar, yüzde 29,4 ile de İspanya izledi. Güney Amerika ülkelerinden Peru'nun yatırımları yüzde 24,80, Şili'nin de yüzde 19,48 oranında artarken, Romanya'nın sabit sermaye yatırımları yüzde 19,28, Çin'in de yüzde 17,66 oranında büyüdü.

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