TÜRKİYE YASTA

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Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nin Irak sınırındaki Aktütün Jandarma Sınır Karakolu'na terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 15 askerimizin evine ateş düştü.Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli subaylar, evli ve 1 çocuk babası şehit Savaş Can'ın (fotoğrafta eşi ve çocuğu ile) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine giderek acı haberi bildirdi. Bu sırada evin bulunduğu sokakta ambulanslar hazır bekletildi.Eşi ikinci çocuğuna hamile olan Savaş Can'ın şehit olduğu haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acı haberin kısa sürede duyulması üzerine şehidin yakınları ve vatandaşlar eve akın edip, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.Şehit Savaş Can'ın cenazesinin yarın Düziçi Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.Şehit olan 15 askerden 2'sinin Diyarbakır ve Siirtli olduğu belirlendi. Siirt nüfusuna kayıtlı Davut İlbaş'ın 2 çocuk babası ve teskeresine 4 ay kaldığı öğrenilirken, Hakkı Aran'ın ise Diyarbakır'ın Bağıvar beldesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.Aktütün Karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan 15 askerden biri olan Hakkı Aran'ın Bağıvar Beldesindeki evine, haber ulaşmasıyla ateş düştü. Jandarma ekipleri, bir ambulansla köye giderek şehidin ailesine acı haberi verdi. Haberi öğrenmesinin ardından baba Mehmet Aran Hakkari'ye gitmek üzere yola çıkarken, şehidin evinde yükselen ağıtlar yürekleri dağladı. Şehit evini ziyaret eden Sur Kaymakamı Erdoğan Aydın, şehit yakınlarını teselli etmeye çalıştı.Şehit annesi Zekiye Aran, üzüntüsünü Kürtçe ağıtlar yakarak dile getirdi.Öte yandan, helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesine getirilecek olan şehidin cenazesinin düzenlenecek törenin ardından Diyarbakır merkeze bağlı Bağıvar Beldesinde toprağa verileceği belirtildi.Saldırıda şehit olan komando çavuş İlhan Küçüksolak'ın Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki evinde üzüntü hakim.Gebze İlçe Jandarma Komutanı Nedim Selvisu, sağlık ekibiyle birlikte şehidin Emek Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi ailesine iletti, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.Bu sırada şehidin babası Kemal, annesi Kadriye Küçüksolak ile iki kardeşi sinir krizi geçirdi. Binbaşı Selvisu, aileyi teselli etmeye çalıştı, şehidin yakınları da anne ve babayı sakinleştirmek için gayret gösterdi.Baba Kemal Küçüksolak, oğluyla bayramın ikinci günü telefonla görüştüğünü, “Terhisine 4 ay kaldığını, rahatının iyi olduğunu, kendisini merak etmememizi söyledi” dedi.Aile teröre lanet okurken, kendini toparlayarak metanetini korumaya çalışan baba Küçüksolak, “Vatan sağ olsun” diye konuştu.Üç kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen jandarma komando çavuş İlhan Küçüksolak'ın (21) cenazesinin yarın Kocaeli'ne getirilmesinin tahmin edildiği öğrenildi.Çatışmada şehit olan erlerden birinin Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Zırlankaya köyünden olduğu öğrenildi.Antalya kent merkezindeki bir erkek berberinde kalfa olarak çalışan ve yaklaşık 9 ay önce askere uğurlanan Ramazan Yeşil, çatışmada şehit düştü.Askeri yetkililer, Ramazan Yeşil'in şehit düştüğü haberini Zırlankaya'da yaşayan ailesine bildirdiler.Ramazan Yeşil'in, Havana ve Ali Yeşil'in, 4 çocuğundan ikincisi olduğu, şehit erin ablasının yanı sıra iki erkek kardeşinin daha bulunduğu öğrenildi.Ramazan Yeşil'in şehit düştüğünün haberinin köye ulaşmasından sonra, şehidin arkadaşları, akrabaları ve yakınları köye geldiler.Saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rasim Eser'in (25), Mersin'in Silifke ilçesindeki ailesine acı haberi ilçe kaymakamı Ahmet Beyoğlu verdi.Silifke'nin Atayurt belgesinin Olukbaşı Mahallesi'nde yaşayan Eser ailesinin evine, Garnizon Komutanı Binbaşı İbrahim Alan, Emniyet Müdürü Mehmet Yüceli, Sağlık Grup Başkanı Dr. Deniz Kayam ve jandarma komutanlığında görevli rütbeli personelle gelen Silifke Kaymakamı Ahmet Beyoğlu, önce acı haberi verdi, ardından aileyi teselli etmeye çalıştı.Eşini yaklaşık 4 yıl önce kaybeden biri kız diğeri erkek iki çocuk annesi Ümmühan Eser (55), sinir krizleri geçirirken, “Evladımla en son arife günü telefonla görüşmüştüm. Onun sesini son kez duyduğumu nereden bilirdim. Tek erkek evladımın daha mürüvvetini bile görmedim. Allahım sen sabrımızı ver” diye gözyaşı döktü.Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Aktütün Jandarma Sınır Bölüğüne terör örgütü unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Özal Harekatta görevli Astsubay Çavuş Hasan Önal'ın (21) Eskişehir'deki baba evinde yas var.Eskişehir Merkez Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, sağlık ekipleriyle, şehidin 71 Evler Mahallesi Suluova Sokak'taki baba evine gelerek acı haberi yakınlarına ilettiler ve başsağlığı dilediler.Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir yakınını düğününe giden şehidin babası Durmuş Ali Önal, haberi alır almaz yakınlarınca Eskişehir'e getirildi.Eve geldiğinde fenalaşan baba Önal, ambulansla Eskişehir Asker Hastanesine kaldırıldı. Durmuş Ali Önal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Şehidin çok sayıda yakınının da geldiği baba evinden yükselen ağıtlar yürekleri dağladı. Şehit Hasan Önal'ın sinir krizi geçiren yakınları, askeri yetkililer ve komşuları tarafından sakinleştirildi. Şehidin fenalaşan yakınları, ambulanslarda tedavi altına alındılar.Şehit Hasan Önal'ın amcası Ahmet Önal, yeğeniyle gurur duyduğunu belirterek, “Bayramda ailesini aramış (Beni merak etmeyin iyiyim) demiş. Takdiri ilahi buymuş. Vatan sağ olsun” dedi.Şehidin 11 yaşındaki yeğeni Kubilay Önal ile 5 yaşındaki Sudenaz Önal da gözyaşlarını tutamadılar. 2 çocuk yakınlarınca evden uzaklaştırılırken Kubilay Önal, “Dayı ben seni davul zurnayla askere göndermiştim. Teröre lanet olsun” dedi.