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Türkiye yasadışı organ ticaretinde ana merkez!

Avrupa Birliği’nin uluslararası savcısı Jonathan Ratel’in yürüttüğü soruşturmada elde edilen verilere göre, Türkiye de yasadışı organ nakillerine ana üs olarak hizmet ediyor

03 Haziran 2012 14:43

ABD’de yayımlanan New York Times gazetesinin haberine göre, organ kaçakçılığı Batılı ülkelerde hızla artıyor.

Avrupa Birliği uzmanlarından alınan bilgilere göre Çin, Hindistan, Brezilya ve Filipinler olarak bilinen yasadışı organ ticareti merkezleri, özellikle ekonomik krizden etkilenen Yunanistan, İspanya, İtalya ve Sırbistan gibi Avrupa ülkelerinde de yapılanmasını genişletiyor.

İnternetten böbrek, saç, sperm, anne sütü ve akciğerini 250 bin euro’ya kadar satışa çıkaranların verdikleri reklamlarda yaşanan artış da bu yapılanmanın boyutun gözler önüne seriyor.

Avrupa Birliği’nin uluslararası savcısı Jonathan Ratel’in yürüttüğü soruşturmada elde edilen verilere göre, ‘Türkiye de yasadışı organ nakillerine ana üs olarak hizmet ediyor’. Zira, ABD, İngiltere, Fransa, İsrail, İtalya ve Almanya’dan organ turistleri Türkiye’ye geliyor. Ayrıca araştırmaya göre, Rusya internetten organ ticaretinin en fazla yapıldığı ülke olurken en çok organ ticareti Sırbistan’da yapılıyor.

California merkezli insan hakları grubu Organ Watch’un raporuna göre, her yıl dünyada ortalama 15 ila 20 bin arasında yasadışı böbrek ticareti yapılıyor.

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