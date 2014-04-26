Türkiye 'yargı bağımsızlığında' Çin, İran ve Mısır'ın gerisinde kaldı

Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2014'te yer alan ‘yargı bağımsızlığı’ endeksinde 7 puan üzerinden 3.4 puan alan Türkiye, 85. sırada yer alarak, Çin, Mısır, İran ve Suudi Arabistan’ın gerisinde kaldı. Türkiye eğitim sistemi kalitesiyle 91. sırada yer alırken, Türkiye’yle aynı puan grubu içinde Liberya, Timor-Leste, Fas, Kazakistan, Vietnam gibi ülkeler yer aldı.



Türkiye yargı bağımsızlığında 85. Sırada



Orhan Aysezen'in ANKA'da yer alan haberine göre, Türkiye “Yargısal bağımsızlık” alt endeksinde 148 ülke arasında 85’inci sırada görüldü. Bu endekste“Ülkenizde yargı hükümet üyeleri, vatandaşlar ya da firmaların etkisinden ne ölçüde bağımsızdır?”sorusuna yanıt arandı. 7 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 1 puan “ağır etki altında”, 7 puan“tamamen bağımsız” sayıldı. Bu endekste Türkiye; Liberya, Timor-Leste, Fas, Kazakistan, Vietnam’la birlikte 3.4 puan aldı. Yargısal bağımsızlıkta birinci sıradaki Yeni Zelanda 6.7, ikinci Finlandiya 6.6, üçüncü İrlanda 6.4 puan aldı.

2012-2013 yargı bağımsızlığı ortamının ele alındığı endekste, Mısır 3.5, İran 3.6, Çin 4, Pakistan 4.1, Ürdün 4.4, Hindistan 4.7, ABD 5, Suudi Arabistan 5.3, Belçika 5.4, İsrail 5.8, Japonya ve Almanya 6, İsveç 6.2 gibi puanlar elde etti.

Eğitim kalitesinde 91.sırada



Türkiye son teknoloji araçlarına ulaşımda 44. sırada yer alırken, eğitim sistemi kalitesiyle 91. sırada yer alıyor. Türkiye hükümeti, kanun yapma etkinliği 19. sırada çıkarken,Türkiye ayrıca vergi oranları sıralamasında 82.; yerel rekabetin yoğunluğu açısından ise 15. sırada yer alıyor. Hükümetlerin teknoloji satın alımı konusunda Türkiye diğer ülkeleri geride bırakarak 23 sırada, internet kullanan bireylerin sayısında ise 73. sırada yer alıyor.

