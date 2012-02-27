Türkiye yakında uçak gemisi alacak

'Türkiye uçak gemisi alacak'

T24 - ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Türkiye'nin önemli askeri adımlar attığını, yakında bir uçak gemisinin ordunun emrine verileceğini iddia etti.



Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, dünyanın 2007'den beri yeni bir yörüngeye girdiğini ve Türkiye'nin bölgede söz sahibi olduğunu söyledi.

Takvim gazetesine açıklamalarda bulunan Hersh şunları söyledi:

"ABD ve Avrupa ekonomik krizle boğuşurken Arap Bahar'ı Ortadoğu'da değişime yol açtı. Türkiye bölgede söz sahibi oldu. ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Fransa ve İtalya, bu konudan çok rahatsız. Önümüzdeki 1 yıl çok kritik. Bu süre, ülkelerin gelecek 30 yılının kaderini çizecek.

Bölgesel güç olan Türkiye, küresel güç olmak için askeri alanda çok önemli adımlar attı.

Türk ordusu rakamsal olarak dünyanın en büyük 9. ordusu olarak görünse de, aslında ilk 4 ordu içinde. Tek eksiği ise uçak gemisine sahip olmaması. Ancak Türkiye uçak gemisi almak için de harekete geçti. ABD ile F-35 savaş uçakları konusunda uzun süredir yapılan pazarlık da sonuçlandı.

F-35'ler, uçak gemilerine inip-kalkma testini başarıyla geçti. Türkiye de, alım siparişini verdi. Irak'taki çözüm Türkiye, İran ve Irak arasındaki görüşmelere bağlı. Barzani ve Talabani, haddini aşmak için birçok yol aradı ama bulamadı. Suriye konusu çok kritik. Esad, görevde kalamayacağını iyi biliyor.

Sadece önündeki seçenekleri değerlendiriyor. Ülkeden kaçmayı son seçenek olarak görüyor. Rusya ve İran'ın desteğinin de koşulsuz sürmeyeceğinin farkında."