Türkiye Yahudileri İsrail’e göç ediyor!

T24 - Türkiye’den İsrail’e göç eden Yahudiler tarafından kurulan “Türkiyeliler Birliği” verileri, günümüzde yaklaşık 20 bin olduğu tahmin edilen Türkiye Yahudi nüfusunun azar azar İsrail’e göç ettiğini gösteriyor.



Türkiyeliler Birliği’nin verilerin göre 2010’da 101 Yahudi, İsrail’e göçtü. 2011 Ocak ve Şubat aylarında ise 6 bekar genç ve 1 çift olmak üzere toplam 8 kişi İsrail’e yerleşti. Türkiye Musevi Cemaati temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, göçün en büyük nedeni ekonomik. Gençler, İsrail’de daha iyi bir yaşam bulabilecekleri umuduyla Türkiye’den ayrılıyor. Yurtdışına okumaya gidenlerin de geri dönme konusunda çekinceleri oluyor. Türkiye’deki ölüm-doğum oranları da cemaatin sayısının azalmasında etkili oluyor. Eylül 2010 - Nisan 2011 arasında 129 Yahudi yaşamını yitirirken, cemaatte sadece 60 doğum oldu.



Göç eden Türkiye Yahudilerinin sayısının artmasıyla birlikte çocukların uyum sorunu ortaya çıktı. Bu soruna bulunan çarelerden biri ise “Türkiye’nin Çocukları” futbol takımı. Türkiye Yahudi Cemaati’nin yayın organı Şalom’un haberine göre takımın antrenörü Fenerbahçe altyapısından yetişen ve aynı zamanda Maccabi Tel Aviv 14 yaş futbol takımını çalıştıran Türkiye kökenli İzak Adato. Türkiye Yahudilerinin İsrail’de kurduğu ilk futbol takımı olan “Türkiye’nin Çocukları”, yani “Yeladey Yotsei Turkia” her maça Türk bayrağı ile çıkıyor. İlk maçını, geçtiğimiz haftalarda Bet Arye ile oynayan takım 8-6 üstünlükle sahadan ayrıldı. Göç edenler ilk günlerine kendilerini de karşılayan Türkiyeliler Birliği’nin “İlk gereksinim paketi” adını verdikleri yardımlarla geçiriyor. Paketlerde, çarşaf takımı, elektrikli çaydanlık, tost makinesi, fırın, çay, kahve, şeker, temizlik malzemesi, bazı yiyecek maddeleri bulunuyor. Kısa sürede kimlik kartı, sosyal sigorta ve banka işlemlerinin tamamlanmasının ardından dil bilmeyen göçmenler dil kursuna alınıyor. Bir eve taşınan ailelere mutfak gereçleri, buzdolabı ve televizyon gibi ev eşyaları desteğinde de bulunuluyor.



