ABD'ye Suriye'deki katliamların devam edeceği endişesi iletilecek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin dün sabah sürpriz daveti üzerine bugün Paris’e geçecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, kimyasal silahların imhası hakkında atılacak adımları ele alacak. Davutoğlu’nun kimyasal silahların uluslararası denetime açılmasını, “olumlu” bir gelişme olarak gördüklerini ancak kimyasal silah dışındaki cinayetlerin ele alınmamasını, belirlenen takvimin uzun olduğunu ve Suriye’de akan kanı durdurmayacağını mevkidaşına ileteceği bildirildi. Türk hükümetinin atılan adımı yeterli bulmadığını Kerry’ye ileteceği belirtiliyor.

Milliyet'ten Burcu Karakaş'ın haberine göre, Fransa’da Suriye konusunda Rusya ile varılan anlaşma konusunda temaslarda bulunacak olan Kerry, Davutoğlu’nu Türk hükümetinin konu hakkında öneri ve değerlendirmelerini dinlemek üzere Paris’e davet etti. Kerry, önceki gece aradığı Davutoğlu’nu dün sabah yine arayarak Paris’e çağırdı. Alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye’de rejimin elindeki kimyasal silahların imhasına ilişkin Rusya ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde izlenecek yöntem ele alındı.

‘Tabanca yoksa bıçak kullanır’

Davutoğlu, ABD’li mevkidaşı Kerry ile bugün Paris’te Suriye hükümetinin elindeki kimyasal silahların imhasına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapacak. Davutoğlu ve Kerry, kimyasal silahların imhası hakkında atılacak adımları ele alacak. Davutoğlu’nun kimyasal silahların uluslararası denetime açılmasını, “olumlu” bir gelişme olarak gördüklerini ancak kimyasal silah dışındaki cinayetlerin ele alınmamasını, belirlenen takvimin uzun olduğunu ve Suriye’de akan kanı durdurmayacağını mevkidaşına ileteceği bildirildi. Davutoğlu, geçtiğimiz hafta kimyasal silahların uluslararası denetime bırakılması teklifinin Türkiye’yi tatmin etmeyeceğini belirterek, “Bunu yapmak, bir taraftan da zımnen suçu kabul etmektir” demişti. Milliyet’e konuşan bir yetkili, kimyasal silahların uluslararası denetime açılmasının, ülkede hükümet eliyle gerçekleştirilebilecek katliamların önünü almayacağını vurgulayarak “Tabanca yoksa, bıçak kullanılır” dedi. Davutoğlu’nun Paris’te Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud el Faysal ile de temaslarda bulunacağı tahmin ediliyor.