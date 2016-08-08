Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu bıçaklanarak öldürüldü

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde 7 kişi arasında çıkan kavgada Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu 32 yaşındaki Vasfi Efe, göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.



Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mesir Mahallesi 5123 Sokak da meydana geldi. Aralarında husumet bulunan A. E., İ. E., F. Ç., E. E., V. E., Ç. E. ve S.E. sokakta karşılaşarak kavga etmeye başladı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Ç.E., S.E. ve Vasfi Efe aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Ç.E.'yi Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, S.E. ile Vasfi Efe'yi ise Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Göğsünden yaralanan Efe yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ç.E. ve S.E.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Efe'nin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.