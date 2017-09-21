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Spor

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ikincisi Emre Çelik'ten uyarı

UŞAK, (DHA) İSTANBUL'da geçen hafta sonunda düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda kategorisinde ikinci olarak milli takıma seçilen Uşaklı Emre Çelik, bu spora yeni başlayanları ilaçtan uzak durmaları konusunda uyardı

21 Eylül 2017 16:34

UŞAK, (DHA)

İSTANBUL\'da geçen hafta sonunda düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası\'nda kategorisinde ikinci olarak milli takıma seçilen Uşaklı Emre Çelik, bu spora yeni başlayanları ilaçtan uzak durmaları konusunda uyardı. Ülkemizi kasım ayında Romanya\'da yapılacak dünya şampiyonasında temsil etmeye hak kazanan 23 yaşındaki Çelik, \"Bu spora yeni başlayanların doğru antrenman yapıp, sağlıklı beslenmeleri gerekir. Bunların haricinde steoridlerden uzak durmalarını tavsiye ederim. Haftada 3-4 antrenman yaparak yaklaşık 4 ayda güzel ve sağlıklı vücuda sahip olabilirler. Ancak yarışmacı olmak için daha çok çalışmak şart\" dedi.

Profesyonel vücut geliştirme sporunun ciddi maliyet ve zaman gerektirdiğini dile getiren Emre Çelik, \"Bu sporu benim düzeyimde yapanlar çalışmak için zaman bulamıyor. Hem beslenme hem de çalışma açısından pahalı bir spor, bunun için sektörden olan ya da olmayan, kişi kurum ve kuruluşlardan arkadaşlarım adına destek istiyorum. Vücut geliştirme ülkemizde fazla medyatik değil. Bu nedenle sponsor bulma konusunda sorun yaşanıyor\" ifadesini kullandı. Daha önce üç Türkiye üçüncülüğü, iki Türkiye ikinciliği ve bir Avrupa dördüncülüğü olduğunu hatırlatan Çelik, dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak istediğini sözlerine ekledi.

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