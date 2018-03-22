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Spor

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası Antalya'da başladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı

22 Mart 2018 18:46

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri Antalya\'nın Manavgat ilçesinde başladı.
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Manavgat\'taki bir otelde Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri düzenlendi. Pazar günü sona erecek olan şampiyonaya 65 kategoride 800\'den fazla sporcu katılıyor. Şampiyonada ilk gün podyuma master erkekler çıktı.
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, futbolun ardından Türkiye\'de en yaygın federasyon olduklarını belirterek, sporcuların sağlıklı şekilde spor yapmaları için çalıştıklarını söyledi.
Şampiyona sonrasında milli takımda yer alacak sporcuları da belirleyeceklerini aktaran Kurt, \"Bugün 19, yarın 13 kategoride kadın ve erkeklerin mücadele edeceği sıkletlerimiz var. Bu bölüme 308 sporcumuz katıldı. Cumartesi 23 ve pazar günü 10 olmak üzere 33 kategoride 500\'den fazla sporcu, toplamda kadın erkek 65 kategoride 800\'ün üzerinde sporcu katılmasını bekliyoruz\" dedi.
Hedeflerinin Avrupa şampiyonasında 15 madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Niyazi Kurt, \"Geçen yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında 3 şampiyonluk, 4 ikincilik ve bir de üçüncülük kazanmıştık. Federasyon olarak bütün amacımız her yıl bu madalyaların artarak devam etmesi. Onun için de elimizden geldiği kadar hassas davranmaya çalışıyoruz. Bütün hedefimiz bu yıl Avrupa\'da alacağımız altın madalya sayısını 7- 8\'e çıkarmak bunun yanında gümüş ve bronz madalyayla beraber toplam 15 madalya hedeflemekteyiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Şampiyonadan görüntüler
- Kategori madalya töreni
- Başkan Niyazi Kurt\'un açıklaması

(FOTOĞRAFLI)

 

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