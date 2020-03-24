Türkiye virüsten değil, işsiz kalmaktan korkuyor

StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan Koronavirüs Gündem Araştırması’na göre, iş kaybetme endişesi virüs korkusunu geçti. Araştırma bulgularına göre katılımcıların %68’i işini kaybetme endişesi taşıyor.

Dünya Gazetesi için StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan ve Koronavirüs Gündem Araştırması için 19-21 Mart arasında 12 ilde 18 yaş üstü 406 kişiyle bire bir görüşüldü.



Araştırmada en ilgi çekici veri, kendisi ya da aileden birinin işini kaybetmesine yönelik endişenin virüse karşı duyulan genel endişe oranını geçmesi oldu. Yani insanlar yaşamını kaybetmekten değil, işini kaybetmekten daha çok korkuyor.



Önümüzdeki aylarda kendi işini ya da aileden birinin işini kaybetmesi konusunda endişe duyanların oranı %68 olarak gerçekleşti.

Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer ilginç veri, katılımcıların endişe düzeyi konusunda yaşandı. Buna göre, Koronavirüs salgınından dolay endişeli olanların oranı %37’den %63’e yükseldi.

Koronavirüs hakkında bilgi kaynaklarına yönelik sorulara verilen cevaplar sonucunda en güvenilir kaynak %51 ile Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı oldu.

Hükümetin aldığı önlemleri yeterli bulanlar yüzde 56

Hükümetin aldığı önlemleri yeterli bulan katılımcıların oranı %56 olarak gerçekleşirken, katılımcıların %26’sı alınan önlemlerin yetersiz olduğu görüşünü paylaştı.



Araştırmaya göre katılımcıların Koronavirüs salgınının süresi hakkındaki beklentisinin arttığı da ortaya çıktı. 19-21 Mart arasında araştırmaya katılanlar mevcut durum ve kısıtların ortalama 4 ay süreceği görüşünde. Üç büyük ilde yaşayanlar, 18- 35 yaş arası katılımcılar ve çalışanların süre tahmini diğer katılımcılara göre daha yüksek olarak kaydedildi.