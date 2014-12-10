Türkiye vergi artışında dünya ikincisi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre, Türkiye, 2012 ve 2013 yılları arasındaki vergi artışının en fazla olduğu ikinci ülke oldu.

OECD verilerine göre, 2012 ve 2013 yılları arasında vergilerin gayri safi milli hasılaya oranının en fazla olduğu ülke 2,2 artışla Portekiz olurken, vergilerinde yüzde 1,7 artış yaşanan Türkiye ikinci, 1,5 artış yaşanan Slovakya üçüncü oldu. Yüzde 1,4 artışla Danimarka dördüncü sırada, yüzde 1,2 artışla Finlandiya beşinci sırada geldi.

Vergiler bir önceki yıla oranla Norveç’te yüzde 1,5, Şili’de yüzde 1,2 Yeni Zelanda’da ise yüzde 0,9 düşüş gösterdi. OECD ülkeleri içinde ortalama olarak vergi yükü 0,4 puan artarak, yüzde 34,1’e çıkarken, 2013'te vergi gelirlerinin gayri safi milli hasılaya oranı 21 ülkede artarken, sadece 9’unda düşüş gösterdi.

Vergilerin, gayri safi milli hasılaya oranı

2013 verilerine göre vergilerin, gayri safi milli hasılaya oranının en fazla olduğu ülkeler sıralamasında yüzde 48,6 ile Danimarka ilk sırada, yüzde 45 ile Fransa ikinci sırada ve yüzde 44,5 ile Belçika üçüncü sırada yer aldı. Sıralamanın sonunda ise yüzde 19,7 ile Meksika yer alırken, yüzde 20,2 ile Şili sondan ikinci, yüzde 24 ile Kore sondan üçüncü oldu. Türkiye’de ise bu oran 2012 yılında 27,6 iken, 2103 yılında 1,7 puan artışla yüzde 29,3 çıktı.