Türkiye ve Yunanistan ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal etti

Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiğii NAVTEX'leri iptal ettiğini açıkladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan ve hayata geçirilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantılarına destek vererek ön koşulsuz katılan Türkiye'nin, "iyi niyetini gösteren" birçok adım attığı belirtildi. NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve 2 gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda da "yapıcı" tavrını sürdürdüğü belirtilen Türkiye’nin, ‘NAVTEX' teklifinin ittifak üyesi ülkelerin takdirini topladığı kaydedildi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan, ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldı. NATO Genel Sekreteri ve Yunan Savunma Bakanı'nın da destek verdiği teklif kapsamında Yunanistan 29 Ekim, Türkiye ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettikleri NAVTEX'leri iptal etme kararı aldı. NATO Karargâhı'nda yapılan koordinasyon ve çalışmanın ardından söz konusu NAVTEX'ler iptal edildi. Bunların yanı sıra Türkiye, Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin NAVTEX'i de "bir kereye mahsus olmak üzere" ve "iyi niyet göstergesi" olarak iptal etti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konulara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Biz diyaloğu, görüşmeleri, uluslararası hukuku desteklediğimizi, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu ifade ederken Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması konusunda azimli ve kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı. (DHA)