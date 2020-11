Türkiye ve Yunanistan'dan yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve aydından; Doğu Akdeniz'de Türk-Yunan Barışı için ortak açıklama

Bağımsız demokrasi platformu Demokrasi İçin Birlik, Türkiye ve Yunanistan'dan yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve aydını bir araya getirerek "Akdeniz barış denizi olsun" çağrısı yaptı.

Suyun iki yanındaki çok sayıda aydın ve STK temsilcisinin imza verdiği ortak açıklamada Türkiye ve Yunanistan arasında doğal gaz kaynaklarının paylaşımı nedeniyle çıkan gerginliğin barışçıl yollarla çözülmesi talep edildi.

Akdeniz’in paylaşımı kavgasından Türkiye ve Yunanistan halklarının çıkarının olmadığının belirtildiği açıklamada, ''Bölgemizde ve dünyada barış egemen olabilir. Barış içinde yaşayabilir, doğal zenginlik kaynaklarının çevre tahribatına yol açmadan hangi biçimde değerlendirileceğini birlikte kararlaştırabiliriz'' ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, "emperyalistlerin Akdeniz, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’tan ellerini, üslerini ve silahlı birliklerini çekmeleri gerektiğine" de vurgu yapıldı.

Ortak açıklamada iki ülkenin (Türkiye-Yunanistan)hükümetleri barışçıl bir çözüm üzerinde anlaşmaya davet edildi.

''Akdeniz barış denizi olsun'' başlıklı açıklama metni şu şekilde:

''Türkiye’de ve Yunanistan’da barıştan yana olanlar, demokratlar, ilericiler, sosyalistler, komünistler olarak iki ülke arasındaki gerginliğin çatışmaya dönme olasılığından tedirginlik duyuyoruz.

Gerek kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge, gerekse de Akdeniz’in petrol ve doğal gaz kaynakları konusundaki sorunlar barışçı bir biçimde çözülebilir. Ama açgözlü tekeller nedeniyle kavga konusu oluyor. Oysa tekellerin egemenliği altında, ülkelerimizin hiçbir zenginliği yaşam koşullarımızı iyileştirmedi aksine doğal varlıkların acımasızca sömürülmesi bugün salgınlarla, kuraklıklarla, sellerle dünyamızı tehdit eden iklim yıkımına neden oldu.

Akdeniz’in paylaşımı kavgasından Türkiye ve Yunanistan halklarının çıkarı yoktur. Bölgemizde ve dünyada barış egemen olabilir. Barış içinde yaşayabilir, doğal zenginlik kaynaklarının çevre tahribatına yol açmadan hangi biçimde değerlendirileceğini birlikte kararlaştırabiliriz.

Emperyalistlerin Akdeniz’den, ülkelerimizden ve Kıbrıs’tan ellerini, üslerini ve silahlı birliklerini çekmelerini istiyoruz.

Yerli ve yabancı tekellerin Akdeniz’in doğalgazı ve diğer zenginliklerini paylaşma kavgasından kaynaklanan çatışmalara karşıyız.

Doğalgaz kavgası nedeniyle karşılıklı olarak tırmandırılan milliyetçilik ve silahlanma yarışına son verilmelidir. Bütün olanaklar savaş için değil, halkın ihtiyaçları için kullanılmalıdır.

İki ülkenin de hükümetlerini barışçıl bir çözüm üzerinde anlaşmaya davet ediyoruz.

Yunanistan ve Türkiye halklarını barışçıl çözüm için hükümetlerini zorlamaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

Akdeniz tekellerin değil, bölge halklarının ve bütün canlılarındır. Barış hayatımızı insanca sürdürebilmenin ve dünyamızı yaşanabilir kılmanın tek yoludur.''

