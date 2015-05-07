Türkiye ve Suudi Arabistan, Esad rejimine karşı savaşan güçlere destekte işbirliği yapacak!

Associated Press'in (AP) Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, Türkiye ve Suudi Arabistan, Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı savaşan gruplara destek konusunda işbirliği yapacak.

İki ülke arasındaki İttifakın mali ve lojistik desteği kapsadığı belirtilen haberde, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin Esad'ın nasıl devrileceği hususunda anlaşmazlığa düştüğü, ancak ABD'nin kararsızlığı nedeniyle yeniden bir araya gelerek "stratejik ittifak" kurduğu belirtiliyor.

İttifakın zamanlamasında, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmelerin etkisi olduğu belirtilirken, Türk yetkililerin, “Türkiye ile Suudi Arabistan’ın, ortak düşmanları Esad’la nasıl mücadele edileceği konusunda araları açıktı. Fakat ABD’nin kararsızlık olarak gördükleri politikası karşısında yaşanan ortak hayal kırıklığı, iki ülkeyi Suriye’nin kuzeyindeki son kazanımları sağlayan stratejik ortaklığa götürdü” dediği öne sürüldü.