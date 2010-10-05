-TÜRKİYE VE SURİYE ÖNEMLİ ÜLKELER WASHINGTON (A.A) - 05.10.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Francis Joseph Ricciardone ile Şam Büyükelçisi adayı Robert Ford'un Senato'daki onay sürecinde ara seçimlerden sonra ilerleme sağlanacağını umduklarını söyledi. Crowley, günlük basın toplantısında, "Senato'nun Ricciardone ve Ford'un adaylıklarını onaylamadan tatile girmesi ve en az ara seçimlere kadar iki büyükelçinin görev yerlerine gidemeyecek olmasının" etkileri hakkında bir soruyu da yanıtladı. Ricciardone ve Ford'un adaylıklarının onayına ilişkin sürecin ilerlediğini görmek istediklerini belirten Crowley, bu konuda Senato ile temaslarının devam ettiğini kaydetti. Türkiye ve Suriye'nin bölgenin geleceğinde iki önemli ülke olduğunu ifade eden Crowley, "(onay sürecinin uzamasının) etkisi tabii ki var. Türkiye ve Suriye, günlük etkileşime ihtiyaç duyduğumuz iki ülke. Senato'nun seçimlerden sonra yeniden toplanmasıyla birlikte, Ricciardone ve Ford'un adaylıklarının onayına yönelik ilerleme sağlanacağını umuyoruz" diye konuştu.