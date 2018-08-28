Türkiye ve Rusya yer almıyor; BM'den 7 ülkeye 'Suriye' daveti

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye anayasasını görüşmek için ABD dahil 6 ülkeye davet gönderdi. Davet gönderilen ülkeler arasında Türkiye, Rusya ve İran bulunmuyor. Toplantı, Türkiye, Rusya ve İran 11-12 Eylül'de Cenevre'de yapacağı görüşmelerden iki sonra yapılması planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi Staffan de Mistura, ABD'nin de aralarında bulunduğu yedi ülkeyi Suriye için yeni anayasa hazırlanması görüşmelerine katılmaları için Cenevre'ye davet etti.

Dünya gazetesinin Reuters'a dayandırdığı habere göre, görüşme Rusya, Türkiye ve İran'ın Cenevre'de 11-12 Eylül'de yapacağı görüşmelerin iki gün ardından 14 Eylül'de yapılacak. Davet edilen ülkeler arasında ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Ürdün, Almanya, Fransa ve Mısır bulunuyor.

BM sözcüsü Alessandra Vellucci, "Bu (görüşme) bundan sonraki siyasi süreci görüşmek için bir fırsat olacak" dedi.

De Mistura, yedi yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için toplumun farklı kesimlerini bir araya getirecek bir kurul kurmakla görevlendirildi. Ancak bunun için Suriye hükümeti ve muhaliflerin kurul için aday belirlemeleri gerekiyor.