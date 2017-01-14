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Dünya

Türkiye ve Rusya arasında askeri mutabakat Suriye uçaklarını da kapsıyor

Milli Savunma Bakanı, Rusya ile yapılan mutabakatın Suriye'de rejim güçlerine bağlı uçakları kapsadığını doğruladı

14 Ocak 2017 15:27

Türkiye ile Rusya Genelkurmay heyetlerinin önceki gün Moskova’da imzaladığı Suriye’deki hava operasyonlarında uçuş güvenliği için koordinasyon ve işbirliği mutabakatının, Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarını da kapsadığı bildirildi. Türkiye ile Suriye arasındaki koordinasyonu Rusya sağlayacak.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Türk savaş uçaklarının Suriye’de yapacağı hava harekâtıyla ilgili koordinat ve zaman dilimini Rusya, Suriye Hava Kuvvetleri’ne bildirecek. Rusya aynı şekilde Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların, Türk savaş uçaklarının muhtemel harekat alanları içinde yapacağı operasyonla da ilgili Türk tarafını bilgilendirecek. Türkiye ile Rusya arasında kurulacak askeri mekanizmanın ön bildirimleri sayesinde Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahası üzerinde Rus ve Suriye uçaklarıyla karşı karşıya gelmesi veya uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak uçuşlar yapılması önlenmiş olacak. 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da, Rusya ile yapılan mutabakatın Suriye’de rejim güçlerine bağlı uçakları kapsadığını doğruladı. Mutabakat Türkiye ile Rusya arasında istihbarat paylaşımını da içeriyor. Bu durumda Türkiye’nin IŞİD ve diğer terör örgütlerinin hareketliliğine ilişkin Rusya ile paylaştığı bilgiyi, Moskova’nın Suriye tarafına iletmesi olasılığı da bulunuyor. Yetkililer bu durumda Türkiye’nin verdiği istihbaratı Suriye uçaklarının vurabileceğini söylediler. Aynı şekilde Suriye’nin ilettiği bir istihbarat Rusya üzerinden Türkiye’ye geldiğinde, Türk savaş uçakları da bunu değerlendirebilecek.     

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