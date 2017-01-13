T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye ve Rusya arasında askeri mutabakat

Türk Silahlı Kuvvetleri, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan askeri mutabakata ilişkin açıklama yaptı

13 Ocak 2017 00:54

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Genelkurmay'ı arasında Suriye'de işbirliği öngören mutabakat 12 Ocak'ta imzalandı. Türk ve Rus uçakları Suriye'de işbirliği içinde olacak" denildi.

Yapılan açıklamada, "İki ülke uçakları uçuş güvenliği için koordinasyon kuracak" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Memorandum, Türk ve Rus uçaklarının Suriye hava sahasında terörist hedeflere yönelik saldırıları sırasında eşgüdümünü ve etkileşimini sağlayacak mekanizmaları, ayrıca uçak ve insansız hava araçlarının Suriye hava sahasında karışabileceği kazaların önüne geçilmesini amaçlayan önlemleri oluşturuyor.”

ETİKETLER

Türk Silahlı Kuvvetlerirusyatürkiyemutabakat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24