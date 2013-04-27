Türkiye ve Rusya altın rezervlerini artırdı

Türkiye ve Rusya'nın altın fiyatlarındaki büyük düşüş öncesinde altın rezervlerini büyüttüğü belirtildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ve Rusya merkez bankalarının Mart ayında altın rezervlerini artırdıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 33 ton altın alarak rezervini 408,9 tona çıkardığı belirtildi. Türkiye böylelikle üst üste dört ay boyunca altın rezervini artırmış oldu.



türkrus.com'un haberine göre, Rusya Merkez Bankası da mart ayında 4.7 ton altın alarak rezervlerini 981,6 tona yükseltti. Rusya, dünyada en çok altın rezervi bulunan sekizinci ülke konumunda bulunuyor. İki ülkenin altın alımları 12 ve 15 Nisan'da altında yaşanan büyük kayıpların öncesine denk geldi. İki gün boyunca süren satışlarda altın toplam 225 dolar değer kaybetmişti.