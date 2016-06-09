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Dünya

Türkiye ve ÖSO'nun ortak operasyonuyla IŞİD'in Mare kuşatması yarıldı

Türk topçu atışlarıyla 18 IŞİD mensubunun öldürüldüğü bildirildi

09 Haziran 2016 12:50

Türk topçu birliklerinin atışları ile koalisyon hava harekatının Suriye Özgür Ordusu’yla birlikteliğiyle IŞİD’in Suriye’deki Azez ile bu kentin güneyindeki Mare arasındaki koridordan uzaklaştırıldığı belirtildi. Ayrıca yapılan atışlar ve hava harekâtı neticesinde, ilk tespitlere göre 18 IŞİD mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Hürriyet’ten Uğur Mergan'ın haberine göre, Türk güvenlik kaynakları, sınırda konuşlu Türk topçu birliği ile koalisyon güçlerinin hava harekatları ve Türkiye’nin destek verdiği Özgür Suriye Ordusu unsurlarının saldırıları neticesinde, Mare - Azez arasındaki IŞİD’in işgal altında tuttuğu Kafer Kalbayn, Cibrin, Faydiyah, Sındıf, Kara Köprü, Dudiyen, Kafer Brişa ve Kafer Şsus köyleri örgütün elinden geri alındı. Bölgeden IŞİD’in uzaklaşması sonucu Azez-Mare koridoru açıldı.

Bu arada IŞİD tarafından Suriye’den Türkiye’ye dün atış yapma hazırlığında olduğu belirlenen ve sınırda konuşlu hedef tespit sistemleriyle tespit edilen 14 IŞİD hedefine 61 adet Fırtına topu ile atış yapıldı. Koalisyon uçakları ile de hava harekâtı icra edildi. Yapılan atışlar ve hava harekâtı neticesinde, ilk tespitlere göre 18 IŞİD mensubu öldürüldü, örgüte ait 2 silahlı araç, bir top mevzii ve 1 savunma binası imha edildi.

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