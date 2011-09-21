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Türkiye ve KKTC 'kıta sahanlığı' anlaşmasını imzaladı

Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramak için sondaj çalışmalarına başlamasının ardından harekete

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramak için sondaj çalışmalarına başlamasının ardından harekete geçen Türkiye ve KTTC düğmeye bastı. Türkiye ile KKTC arasında Kara Sularını Sınırlandırma Anlaşması imzalandı. Başbakan Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Rumlarla çalışacak olan enerji şirketlerini de uyardı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıta Sahanlığı Anlaşması'nı imzaladı... 

BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Erdoğan ve Eroğlu tarafından imzalanan anlaşma, Türkiye ve KTTC'nin bölgede petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini beraber yürütmelerine olanak sağlayacak.

Rum tarafından bugün yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs adına Doğu Akdeniz'de doğalgaz arayan ABD'li şirket Noble Energy'nin, deneme sondajlarının ilk aşamasını tamamladığı ifade edilmişti.   


Rumlarla çalışan enerji şirketleriyle çalışmayız

Başbakan Erdoğan, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bugün imzaladığımız bu anlaşma ile KKTC'nin Akdeniz'deki kıta sahanlıklarının bir bölümünü uluslararası hukuka uygun olarak ve hakça ilkeler dikkate alınarak, belirlenen 27 coğrafi koordinatın birleştirilmesiyle elde edilen bir çizgiyle sınırlandırılmıştır" dedi.

Erdoğan enerji şirketlerine de şu sözlerle gözdağı verdi:

"Rumlar ile iş yapan ve yapacak uluslararası petrol ve doğalgaz şirketlerini de uyarmak istiyoruz. Bu şirketlerin, Türkiye'deki enerji projelerine alınmaması ve bunlara bir takım müeyyideler uygulanması konusunda da Enerji Bakanlığımız bir çalışma başlatmıştır."

Başbakan Erdoğan, "Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de kendisine yaraşır şekilde sağduyu ile hareket edecek, gerginlik ve krizden medet umanlara prim vermeyecektir" şeklinde konuştu. 



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