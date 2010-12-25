Türkiye ve Japonya 'nükleer' için anlaştı

T24 - Akkuyu'daki santral için Ruslarla anlaşılması sonrasında Sinop'taki santral için de Türkiye ile Japonya arasında işbirliği mutabakatı imzalandı. Nükleer santralin mutabakat süreci 3 ayda tamamlanacak.

Türkiye, Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral için Japonlarla anlaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Türkiye'de Sinop'ta kurulması planlanan santral için temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'da, Ekonomi-Ticaret ve Sanayi Bakanı Akihiro Ohata ile Türkiye-Japonya arasında nükleer santral kurulmasına ilişkin işbirliği mutabakatı imzalandı.

Japonya Ekonomi-Ticaret ve Sanayi Bakanlığındaki imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldız, Türkiye'de ileride somut bir nükleer santral kurulmasına yönelik anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Yıldız, bu anlaşma sayesinde tarafların (Türkiye ve Japonya) ilgili kurumlarının işbirliği yapmasının önünün açıldığını belirtti.

"Japonya'daki nükleer güç santralleriyle ilgili tecrübenin Türkiye'de somutlaşmasını istiyoruz" diyen Yıldız, Japonya'da kamu ve özel sektörle yapılacak işbirliğinin bu konuya ışık tutacağının altını çizdi.



'Akdeniz'de Ruslar, Karadeniz'de Japonlar'

Yıldız, Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santrallerden birinin Akdeniz'de Ruslarla, Karadeniz'de de Japonlarla çalışmak istediklerini ifade etti.

Nükleer santral meselesinin iki ülke arasındaki uluslararası ilişkilerde de önemini vurgulayan Yıldız, bu bağlamda Türkiye ve Japonya hükümetlerinin siyasi kararlılıklarını önemsediklerini kaydetti.

Yıldız, bu siyasi kararlılığın siyasetin serbest piyasaya müdahalesinin olmadığını kaydederek, bunun bir koordinasyon ve işbirliği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin daha önce iki önemli nükleer güç santrali için müzakereler yaptığını hatırlatan Yıldız, iki ülke arasında yapılacak müzakerelerin, kamu, finansman gibi unsurlarının yanında işbirliği yönünün de olacağını dile getirdi.



'Geç kalındı, zaman kaybetmeyeceğiz'

Yıldız, Japonya ile nükleer güç santrali konusunun dışında, enerji tasarrufu gibi konularda da işbirliği yapabileceklerine inandıklarını belirtti.

Yıldız, Türkiye'nin nükleer santraller konusunda geç kaldığını ve bu konuda artık zaman kaybedilmeyeceği vurgusunu yaptı.



Japon teknolojisi güvenli mi?

Japon Bakan Ohata da, bu mutabakata dayanarak iki ülke arasındaki işbirliğini aktif bir şekilde geliştireceklerini vurguladı.

Japonya'daki nükleer güç santrallerinin güvenliği konusuna değinen Ohata, Japonya'nın nükleer teknolojisini ilk olarak İngiltere'den aldığını belirtti.

Ohata, bu teknolojiyi alırken Japonya'nın deprem bölgesi olmasını göz önüne aldıklarını ve bu anlamda depreme dayanıklı teknolojiler geliştirildiğini kaydetti.

Yıldız, mutabakat anlaşması imzalandıktan sonra sırasıyla, Maliye Bakanı Yardımcısı Mitsuru Sakurai, Japonya Hükümeti Kabine Sekreteri Yoshito Sengoku, Japonya Başbakanı Naoto Kan, Dışişleri Bakanı Seiji Maehara ile görüştü.

Bakan Yıldız, Maliye Bakan Yardımcısı ile Türkiye'de yapılması planlanan nükleer güç santralinin olası mali boyutu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde de nükleer santral ile ilgili anlaşmalar ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını görüştüğü belirtilirken, anlaşmaların da bir an önce imzalanması ve sürecin hızlandırılması konusunda Bakan Yıldız'ın görüş bildirdiği kaydedildi.



3 aylık süre

Ayrıca kaynaklar, Bakan Yıldız'ın, sürecin 3 ay içerisinde sonuca kavuşturulması yönünde talepte bulunduğunu ve Japon tarafının da bunu kabul ettiğini bildirdi.

Resmi temaslarını tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yarın Kaşivazaki kentindeki nükleer güç santralinde de incelemelerde bulunacak.