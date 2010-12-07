Türkiye ve İsrail ikinci kez görüştü

T24 - İsrail ile Türkiye arasında yangın diplomasisiyle başlayan süreçte ikinci görüşme dün sabah yapıldı.





Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Cenevre’de İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun özel temsilcisi Yosef Ciechanover’le bir kez daha bir araya geldi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





için umut içeren” bir gelişme olarak değerlendirildi. Tarafların ikinci kez bir araya gelmelerinin ancak başkentlerin rızasıyla mümkün olabileceğini belirten diplomatik kaynaklar, “Bu durum en azından Ankara ve Tel Aviv’in soruna çözüm bulma niyetinde olduğunu gösteriyor” görüşünü dile getirdi. Bu süreçte, İsrail’in Türkiye’yi çok fazla tartma şansı bulunmadığını ifade eden yetkililer, üzerinde çalışılan ortak açıklamanın BM’nin Mavi Marmara raporuyla ilintili olabileceği ihtimalinin gözardı edilmemesi gerektiğini söylediler. Bu durumda BM raporunda İsrail’in özür dilemesi ve tazminat ödemesine rağmen “suçlu” olduğuna vurgu yapılabileceği; Mavi Marmara’da bulunanların da tüm uyarılara rağmen İsrail askerlerine saldırıp olayların büyümesine yol açtıklarının ifade edilebileceği belirtiliyor. Kulislerde özür ve tazminatla ilgili yapılan bir diğer değerlendirme de şöyle: “Türkiye alçak koltuk krizinde olduğu gibi devletten devlete özürde ısrarcı olmayacak. Bunun yerine, ‘Türkiye’nin ve Türk halkının dostu İsrail’, Türk kamuoyuna üzüntüsünü iletecek. Tazminat da devlete değil, ölenlerin yakınlarına ödenecek.”





Büyükelçi jesti



İsrail’in Türkiye’nin özür ve tazminat talebini yerine getirmesi halinde, Ankara’nın buna karşılık yapacağı ilk jestin Tel Aviv’e büyükelçi göndermek olabileceği bildirildi. Mavi Marmara baskınından önce merkezden Kerim Uras’ın Tel Aviv’e gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak baskından sonra Uras için gereken üçlü kararname imzalanmayarak resmiyet kazanmadı. Daha önceki büyükelçi Oğuz Çelikkol ise Ankara’ya çekildi.





Gidiyor iddiası



İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinin, “Türkiye’nin bir diğer şartı da WikiLeaks belgelerinde Başbakan Erdoğan için ağır ifadeler kullandığı öne sürülen Ankara Büyükelçisi Gaby Levy’nin geri çekilmesi oldu” iddiasına Ankara sessiz kaldı. İsrail, Levy’nin ocakta bitecek olan görev süresini, “Türkiye yeni atanacak elçiye agreman vermez” endişesiyle bir yıl uzatmıştı. Yeni durumda, İsrail’in de Levy’nin yerine atanacak büyükelçiye kısa sürede agreman verilmesini istediği konuşuluyor.





