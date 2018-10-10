TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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11/10 10:00 Cari denge
15/10 10:00 İşsizlik
15/10 11:00 Bütçe dengesi
16/10 10:00 Sanayi üretimi
18/10 14:30 TCMB beklenti anketi
22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi
25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA
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10 EKİM ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
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11 EKİM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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12 EKİM CUMA TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi