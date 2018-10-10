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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 11/10       10:00    Cari denge 15/10       10:00    İşsizlik 15/10       11:00    Bütçe dengesi 16/10       10:00    Sanayi üretimi 18/10       14:

10 Ekim 2018 12:00

TÜRKİYE

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11/10       10:00    Cari denge

15/10       10:00    İşsizlik

15/10       11:00    Bütçe dengesi

16/10       10:00    Sanayi üretimi

18/10       14:30    TCMB beklenti anketi

22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku

23/10       10:00    Tüketici güven endeksi

25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi

25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı

25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi

31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi

31/10       10:00    Turizm gelirleri

31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar

31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai

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DÜNYA                           

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10 EKİM ÇARŞAMBA                  TSİ

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JAPONYA                                   02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA                                   02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

FRANSA                                     09:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA                                     09:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                                     09:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA                                     09:45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE                                 11:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE                                 11:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE                                 11:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE                                 11:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE                                 11:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE                                 11:30 GDP (MoM)

İNGİLTERE                                 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE                                 11:30 Servis Sektörü Endeksi

ABD                                            14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                            15:30 ÜFE MoM

ABD                                            15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD                                            15:30 ÜFE YoY

ABD                                            15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD                                            17:00 Toptan Satış Stokları MoM

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11 EKİM PERŞEMBE                 TSİ

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JAPONYA                                   02:50 ÜFE YoY

JAPONYA                                   02:50 ÜFE MoM

FRANSA                                     09:45 TÜFE MoM

FRANSA                                     09:45 TÜFE YoY

ABD                                            15:30 TÜFE MoM

ABD                                            15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD                                            15:30 TÜFE YoY

ABD                                            15:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                            15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                            15:30 Devam Eden Başvurular

ABD                                            17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                                            18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                            18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                            18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                            18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                            18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                            18:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                            18:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                            18:00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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12 EKİM CUMA                         TSİ

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JAPONYA                                   02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                                   02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                                   02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                                   02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA                                    09:00 TÜFE MoM

ALMANYA                                    09:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ                        12:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ                        12:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD                                            17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi


 

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ETİKETLER

TÜRKİYE 1110       1000    CariEKİMMakine Siparişleri MoM JAPONYA                                   0250Makine Siparişleri YoY
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