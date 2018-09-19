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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------  20/09  10:00   Tüketici güven endeksi  20/09  17:30   Merkezi yönetim borç stoku  24/09  14:30   Kapasite kullanım oranı  24/09  14:30   Reel ke

19 Eylül 2018 12:10

TÜRKİYE

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 20/09  10:00   Tüketici güven endeksi

 20/09  17:30   Merkezi yönetim borç stoku

 24/09  14:30   Kapasite kullanım oranı

 24/09  14:30   Reel kesim güven endeksi

 27/09  10:00   Ekonomik güven endeksi

 28/09  10:00   Giriş çıkış yapanlar

 28/09  10:00   Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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19 EYLÜL ÇARŞAMBA                     TSİ

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JAPONYA                               02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA                               02:50 İhracat YoY

JAPONYA                               02:50 İthalat YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 TÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 Çekirdek TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 ÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 Çekirdek ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK               11:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD                                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                        15:30 Konut Başlangıçları

ABD                                        15:30 Konut Başlangıçları MoM

ABD                                        15:30 İnşaat İzinleri

ABD                                        15:30 İnşaat İzinleri MoM

ABD                                        17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                        17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                        17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                        17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

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20 EYLÜL PERŞEMBE                     TSİ

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BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 Perakende Satışlar YoY                                               

ABD                                      15:30 Philadelphia Fed Endeksi 

ABD                                      15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                       15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD                                       17:00 Öncü Göstergeler

EURO BÖLGESİ                   17:00 Tüketici Güveni

ABD                                       17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                                       17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

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21 EYLÜL CUMA                       TSİ

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JAPONYA                            02:30 TÜFE YoY

JAPONYA                            02:30 Çekirdek TÜFE YoY

JAPONYA                            02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                            02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                            02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                            02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                            03:30 İmalat PMI

FRANSA                               09:45 GDP QoQ

FRANSA                               09:45 GDP YoY

FRANSA                               10:15 İmalat PMI

FRANSA                               10:15 Servis PMI

FRANSA                               10:15 Bileşik PMI

ALMANYA                          10:30 İmalat PMI

ALMANYA                          10:30 Servis PMI

ALMANYA                          10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ                 11:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ                 11:00 Bileşik PMI

ABD                                      16:45 İmalat PMI

ABD                                      16:45 Servis PMI

ABD                                      16:45 Bileşik PMI


 

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TÜRKİYE  2009  1000   TüketiciEYLÜLTicaret Dengesi JAPONYA                               0250YoY JAPONYA                               0250YoY BİRLEŞİK KRALLIK
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