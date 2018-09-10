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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/09   1000   GSYH 10/09   1430   Merkez Bankası beklenti anketi 13/09   1400   Merkez Bankası bir haftalık repo faizi 14/09   1000   Cari denge 17/0

10 Eylül 2018 11:58

TÜRKİYE
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10/09   1000   GSYH
10/09   1430   Merkez Bankası beklenti anketi
13/09   1400   Merkez Bankası bir haftalık repo faizi
14/09   1000   Cari denge
17/09   1000   Sanayi üretimi
17/09   1000   İşsizlik
17/09   1100   Bütçe dengesi
20/09   1000   Tüketici güven endeksi
20/09   1730   Merkezi yönetim borç stoku
24/09   1430   Kapasite kullanım oranı
24/09   1430   Reel kesim güven endeksi
27/09   1000   Ekonomik güven endeksi
28/09   1000   Giriş çıkış yapanlar
28/09   1000   Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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10 EYLÜL PAZARTESİ                       TSİ
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JAPONYA                                02:50 GDP QoQ
JAPONYA                                02:50 Yıllıklandırılmış GDP
JAPONYA                                02:50 Özel Tüketim QoQ
ÇİN                                          04:30 ÜFE YoY
ÇİN                                          04:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE                             11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE                             11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE                             11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE                             11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE                             11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE                             11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE                             11:30 Servis Sektörü Endeksi
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11 EYLÜL SALI                                 TSİ
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İNGİLTERE                             11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
İNGİLTERE                             11:30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE                             11:30 İşgücü Değişimi
ALMANYA                              12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA                              12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ                     12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD                                        17:00 Toptan Satış Stokları MoM
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12 EYLÜL ÇARŞAMBA                     TSİ
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EURO BÖLGESİ                    12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ                    12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD                                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                        15:30 ÜFE MoM
ABD                                        15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD                                        15:30 ÜFE YoY
ABD                                        15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD                                        17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                        17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                        17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                        17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                        17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                        17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                        17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                        17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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13 EYLÜL PERŞEMBE                     TSİ
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JAPONYA                                02:50 ÜFE YoY
JAPONYA                                02:50 ÜFE MoM
JAPONYA                                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA                                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ALMANYA                                09:00 TÜFE MoM
ALMANYA                                09:00 TÜFE YoY
FRANSA                                 09:45 TÜFE MoM
FRANSA                                 09:45 TÜFE YoY
İNGİLTERE                             14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE                             14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                                        15:30 TÜFE MoM
ABD                                        15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD                                        15:30 TÜFE YoY
ABD                                        15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD                                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                        15:30 Devam Eden İşzilik Başvuruları
ABD                                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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14 EYLÜL CUMA                       TSİ
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ÇİN                                          05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN                                          05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                                07:30 Kapasite Kullanımı MoM
EURO BÖLGESİ                    12:00 Ticaret Dengesi
ABD                                        15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD                                        16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD                                        16:15 Kapasite Kullanımı
ABD                                        16:15 İmalat Üretimi
ABD                                        17:00 İş Stokları
ABD                                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

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