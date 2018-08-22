TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TSİ

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ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep

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23 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

FRANSA 10:00 İmalat PMI

FRANSA 10:00 Servis PMI

FRANSA 10:00 Bileşik PMI

ALMANYA 10:30 İmalat PMI

ALMANYA 10:30 Servis PMI

ALMANYA 10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM

EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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24 AĞUSTOS CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA 09:00 GDP QoQ

ALMANYA 09:00 GDP YoY

ALMANYA 09:00 Özel Tüketim QoQ

ALMANYA 09:00 Kamu Harcamaları QoQ

ALMANYA 09:00 Sermaye Yatırımları QoQ

ALMANYA 09:00 İnşaat Yatırımları QoQ

ALMANYA 09:00 İç Talep QoQ

ALMANYA 09:00 İhracat QoQ

ALMANYA 09:00 İthalat QoQ

ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

