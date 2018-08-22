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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ ---------

22 Ağustos 2018 12:53

TÜRKİYE
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22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ
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ABD                                   14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                   17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                                   17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD                                   17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                   17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                   17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                   17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                   17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                   17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep
ABD                                   17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep
ABD                                   17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep
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23 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ
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JAPONYA                       02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                       02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                       02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                       02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                       03:30 İmalat PMI
JAPONYA                       08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA                        10:00 İmalat PMI
FRANSA                        10:00 Servis PMI
FRANSA                        10:00 Bileşik PMI
ALMANYA                     10:30 İmalat PMI
ALMANYA                     10:30 Servis PMI
ALMANYA                     10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ           11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ          11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ          11:00 Bileşik PMI
ABD                              15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                              15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                              16:45 İmalat PMI
ABD                              16:45 Servis PMI
ABD                              16:45 Bileşik PMI
ABD                              17:00 Yeni Konut Satışları
ABD                              17:00 Yeni Konut Satışları MoM
EURO BÖLGESİ          17:00 Tüketici Güveni
ABD                              17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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24 AĞUSTOS CUMA                       TSİ
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JAPONYA                     02:30 TÜFE YoY
JAPONYA                     02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA                   09:00 GDP QoQ
ALMANYA                   09:00 GDP YoY
ALMANYA                   09:00 Özel Tüketim QoQ
ALMANYA                   09:00 Kamu Harcamaları QoQ
ALMANYA                   09:00 Sermaye Yatırımları QoQ
ALMANYA                   09:00 İnşaat Yatırımları QoQ
ALMANYA                   09:00 İç Talep QoQ
ALMANYA                   09:00 İhracat QoQ
ALMANYA                   09:00 İthalat QoQ
ABD                            15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
 

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TÜRKİYE 22 AĞUSTOSTSİ ABDMBA Mortgage Başvuruları ABDDevam Eden Konut Satışları
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