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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih     Saat      Veri ---------------------------------------------------------------- 25/06    14:30     Kapasite kullanım oranı 25/06    14:30     Reel kesim güven endeksi 28/06

22 Haziran 2018 12:03

TÜRKİYE
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Tarih     Saat      Veri
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25/06    14:30     Kapasite kullanım oranı
25/06    14:30     Reel kesim güven endeksi
28/06    10:00     Ekonomik güven endeksi
29/06    10:00     Dış ticaret dengesi
29/06    11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih      TSİ         Veri
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22/06     03:30      Japonya İmalat PMI
22/06     09:45      Fransa GSYH
22/06     10:00      Fransa İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06     10:30      Almanya İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06     11:00      Euro Bölgesi İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06     16:45      ABD İmalat, Servis, Bileşik PMI
25/06     17:00      ABD yeni konut satışları
26/06     17:00      ABD tüketici güven endeksi
27/06     15:30      ABD dayanıklı mal siparişleri
27/06     17:00      ABD bekleyen konut satışları
28/06     15:00      Almanya TÜFE, öncü
28/06     15:30      ABD GSYH, nihai
28/06     15:30      ABD çekirdek GSYH
28/06     15:30      ABD işsizlik maaş başvuruları
29/06     09:00      Almanya perakende satışlar
29/06     11:00      Almanya işsizlik
29/06     11:30      İngiltere GSYH
29/06     15:30      ABD kişisel gelirler
29/06     15:30      ABD kişisel harcamalar
29/06     15:30      ABD çekirdek PCE
29/06     16:45      ABD Chicago PMI
29/06     17:00      ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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