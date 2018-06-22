TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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Tarih Saat Veri
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25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih TSİ Veri
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22/06 03:30 Japonya İmalat PMI
22/06 09:45 Fransa GSYH
22/06 10:00 Fransa İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 10:30 Almanya İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 11:00 Euro Bölgesi İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06 16:45 ABD İmalat, Servis, Bileşik PMI
25/06 17:00 ABD yeni konut satışları
26/06 17:00 ABD tüketici güven endeksi
27/06 15:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
27/06 17:00 ABD bekleyen konut satışları
28/06 15:00 Almanya TÜFE, öncü
28/06 15:30 ABD GSYH, nihai
28/06 15:30 ABD çekirdek GSYH
28/06 15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
29/06 09:00 Almanya perakende satışlar
29/06 11:00 Almanya işsizlik
29/06 11:30 İngiltere GSYH
29/06 15:30 ABD kişisel gelirler
29/06 15:30 ABD kişisel harcamalar
29/06 15:30 ABD çekirdek PCE
29/06 16:45 ABD Chicago PMI
29/06 17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai