TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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Tarih Saat Veri
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18/06 10:00 İşsizlik
18/06 11:00 Bütçe dengesi
20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/06 10:00 Tüketici güven endeksi
25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih TSİ Veri
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14/06 09:00 Almanya TÜFE (Mayıs)
14/06 11:30 İngiltere perakende satışlar (Mayıs)
14/06 14:45 ECB politika ve mevduat faizi
14/06 15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları (4 Haziran)
14/06 15:30 ABD perakende satışlar (Mayıs)
14/06 15:30 ABD çekirdek perakende satışlar (Mayıs)
15/06 12:00 Euro bölgesi TÜFE (Mayıs)
15/06 15:30 ABD New York Fed imalat endeksi (Haziran)
15/06 16:15 ABD sanayi üretimi (Mayıs)
15/06 16:15 ABD kapasite kullanımı (Mayıs)
15/06 17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, öncü (Haziran)