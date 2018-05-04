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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------- TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 08/05     17:30          Hazine nakit dengesi (Nisan) 14/05     10:00          C

04 Mayıs 2018 12:00

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TÜRKİYE
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08/05     17:30          Hazine nakit dengesi (Nisan)
14/05     10:00          Cari denge (Mart)
15/05     10:00         İşsizlik (Şubat)
15/05     11:00        Bütçe dengesi (Nisan)
16/05     10:00         Sanayi üretimi (Mart)
18/05     14:30        MB beklenti anketi (Mayıs)
21/05     17:00        Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)
23/05     10:00        Tüketici güven endeksi (Mayıs)
25/05     14:30        Reel kesim güven endeksi (Mayıs)
25/05     14:30        Kapasite kullanım oranı (Mayıs)
30/05     10:00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs)
31/05     10:00        Dış ticaret dengesi (Nisan)
31/05     11:00       Turist giriş-çıkışları (Nisan)
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DÜNYA                       TSİ
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4 MAYIS CUMA
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ÇİN                                 04:45 Bileşik PMI
ÇİN                                 04:45 Servis PMI
FRANSA                         09:45 Ticaret Dengesi
FRANSA                         10:50 Servis PMI
FRANSA                         10:50 Bileşik PMI
ALMANYA                       10:55 Servis PMI
ALMANYA                       10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ            11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ            11:00 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ            12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ            12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD                                 15:30 Tarımdışı İstihdam
ABD                                 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                                 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                                 15:30 İşsizlik Oranı
ABD                                 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD                                 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD                                 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
 

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ETİKETLER

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