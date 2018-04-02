TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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3 NİSAN SALI
10:00 Enflasyon
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DÜNYA TSİ
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2 NİSAN PAZARTESİ
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 04:45 İmalat PMI
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Sektörü Endeksi
3 NİSAN SALI
ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar MoM
ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar YoY
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI
4 NİSAN ÇARŞAMBA
JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 14:00 Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep
5 NİSAN PERŞEMBE
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon hisse Senedi Alımları
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA 10:50 Servis PMI
FRANSA 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA 10:55 Servis PMI
ALMANYA 10:55 Bielşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:00 Haftalık İşszilik Başvuruları
abd 15:00 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
6 NİSAN CUMA
JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Sanayi Üreitimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10:30 İnşaat PMI
FRANSA 11:10 Perakende PMI
ALMANYA 11:10 Perakende PMI
EURO BÖLGESİ 11:10 Perakende PMI
ABD 15:30 Tarım dışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı