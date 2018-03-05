TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE (Merkez Bankası toplantısı ile güncellendi)
Tarih TSİ Gösterge
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05/03 10:00 Tüketici fiyatları endeksi
05/03 10:00 Yurt içi üretici fiyatları endeksi
06/03 10:00 Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri (4. Çeyrek 2017)
06/03 10:00 İstatistiklerle Kadın - 2017
06/03 14:30 Reel Efektif Döviz Kuru
07/03 14:00 Merkez Bankası faiz kararı
07/03 10:00 İşgücü Maliyet Endeksi
08/03 10:00 Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri - 2017
09/03 10:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/03 10:00 Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları İstatistikleri
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DÜNYA
Tarih TSİ Gösterge
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PAZARTESİ
05/03 03:30 Japonya Servis PMI
05/03 03:30 Japonya Bileşik PMI
05/03 04:45 Çin Bileşik PMI
05/03 04:45 Çin Servis PMI
05/03 11:50 Fransa Servis PMI
05/03 11:50 Fransa Bileşik PMI
05/03 11:55 Almanya Servis PMI
05/03 11:55 Almanya Bileşik PMI
05/03 12:00 Euro Bölgesi Servis PMI
05/03 12:00 Euro Bölgesi Bileşik PMI
05/03 12:30 İngiltere Servis PMI
05/03 12:30 İngiltere Bileşik PMI
05/03 13:00 Euro Bölgesi Perakende satışlar MoM
05/03 13:00 Euro bölgesi Perakende satışlar YoY
05/03 17:45 ABD Servis PMI
05/03 17:45 ABD Bileşik PMI
05/03 18:00 ABD ISM İmalat dışı bileşik endeks
SALI
06/03 11:30 Almanya İnşaat PMI
06/03 12:10 Fransa Perakende PMI
06/03 12:10 Almanya Perakende PMI
06/03 12:10 Euro Bölgesi Perakende PMI
06/03 18:00 ABD Fabrika Siparişleri
06/03 18:00 ABD Dayanıklı tüketim malı siparişleri
ÇARŞAMBA
07/03 08:00 Japonya Öncü göstergeler CI
07/03 10:45 Fransa Ticaret dengesi
07/03 13:00 Euro Bölgesi Sabit sermaye yatırımları QoQ
07/03 13:00 Euro Bölgesi Kamu harcamaları QoQ
07/03 13:00 Euro Bölgesi Hanehalkı harcamaları QoQ
07/03 13:00 Euro Bölgesi GDP QoQ
07/03 13:00 Euro Bölgesi GDP YoY
07/03 15:00 ABD MBA Mortgage başvuruları
07/03 16:15 ABD ADP İşgücü değişimi
07/03 16:30 ABD Ticaret dengesi
07/03 18:30 ABD DOE U.S Ham petrol stokları
07/03 18:30 ABD DOE Cushing OK Ham petrol stokları
07/03 18:30 ABD DOE U.S Gasoline stokları
07/03 18:30 ABD DOE U.S Damıtılmış petrol stokları
07/03 18:30 ABD DOE U.S Rafineri kullanımı
07/03 18:30 ABD DOE Crude oil öngörülen talep
07/03 18:30 ABD DOE Gasoline öngörülen talep
07/03 18:30 ABD DOE Distillate öngörülen talep
PERŞEMBE
08/03 02:50 Japonya Yabancı tahvil alımları
08/03 02:50 Japonya Yabancı hisse senedi alımları
08/03 02:50 Japonya Yabancıların Japon tahvil alımları
08/03 02:50 Japonya Yabancıların Japon hisse senetleri alımları
08/03 02:50 Japonya GDP QoQ
08/03 02:50 Japonya Yıllıklandırılmış GDP QoQ
08/03 02:50 Japonya Kişisel tüketim harcamaları QoQ
08/03 10:00 Almanya Fabrika siparişleri MoM
08/03 10:00 Almanya Fabrika siparişleri YoY
08/03 15:45 Euro Bölgesi ECB Gösterge faiz oranı
08/03 15:45 Euro Bölgesi ECB Marjinal faiz oranı
08/03 15:45 Euro Bölgesi ECB Mevduat faiz oranı
08/03 16:30 ABD Haftalık işsizlik başvuruları
08/03 16:30 ABD Devam eden başvurular
08/03 18:30 ABD EIA Doğalgaz stok değişimi
CUMA
08/03 02:00 Çin Ticaret dengesi
08/03 02:00 Çin İthalat YoY
08/03 02:00 Çin İhracat YoY
09/03 02:30 Japonya Hanehalkı harcamaları YoY
09/03 04:30 Çin ÜFE YoY
09/03 04:30 Çin TÜFE YoY
09/03 10:00 Almanya Ticaret dengesi
09/03 10:00 Almanya İhracat MoM
09/03 10:00 Almanya İthalat MoM
09/03 10:00 Almanya Sanayi üretimi MoM
09/03 10:00 Almanya Sanayi üretimi YoY
09/03 10:45 Fransa Sanayi üretimi MoM
09/03 10:45 Fransa Sanayi üretimi YoY
09/03 10:45 Fransa İmalat üretimi MoM
09/03 10:45 Fransa İmalat üretimi YoY
09/03 12:30 İngiltere Ticaret dengesi
09/03 12:30 İngiltere Sanayi üretimi MoM
09/03 12:30 İngiltere Sanayi üretimi YoY
09/03 12:30 İngiltere İmalat üretimi MoM
09/03 12:30 İngiltere İmalat üretimi YoY
09/03 16:30 ABD Tarımdışı istihdam değişimi
09/03 16:30 ABD Özel sektör istihdam değişimi
09/03 16:30 ABD İmalat sektörü istihdam değişimi
09/03 16:30 ABD İşsizlik oranı
09/03 16:30 ABD Ortalama saatlik kazançlar MoM
09/03 16:30 ABD Ortalama saatlik kazançlar YoY
09/03 16:30 ABD İşgücüne katılım oranı
09/03 18:30 ABD Toptan satış stokları MoM