TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Türkiye
Tarih TSİ Gösterge Dönem
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02/03 10:00 İnşaat ciro ve üretim 2017/4
02/03 10:00 Evlenme - boşanma 2017
05/03 10:00 Tüketici fiyatları endeksi Şubat
05/03 10:00 Yurt içi üretici fiyatları endeksi Şubat
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Dünya
Tarih TSİ Gösterge Dönem
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CUMA
02/03 02:30 Japonya işsizlik oranı Şubat
02/03 02:30 Japonya hanehalkı harcamaları YoY Ocak
02/03 10:00 Almanya perakende satışlar MoM Şubat
02/03 10:00 Almanya perakende satışlar YoY Şubat
02/03 12:30 İngiltere inşaat PMI Şubat
02/03 13:00 Euro Bölgesi ÜFE MoM Şubat
02/03 13:00 Euro Bölgesi ÜFE YoY Şubat