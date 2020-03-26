Türkiye ve dünya: Koronavirüse karşı hangi ülke, hangi ekonomik önlemi açıkladı?

Ülkeler Koronavirüs'ün ekonomik etkileriyle başa çıkabilmek için arka arkaya paket açıklıyor. İşte Amerika'dan Türkiye'ye, Koronavirüs'e karşı önlem paketlerinin içeriği...

AMERİKA

Paketin büyüklüğü: 2 trilyon dolar

-Orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlara 1.200 dolarlık çek verilecek. Evli çiftlerin alacağı para 2.400 dolar olacak. Bu tutar her çocuk başına 500 dolar artırılacak.

-Öğrenci kredilerinin geri ödemesi 30 Eylül’e kadar ertelenecek.

-İşsizlik sigortasının kapsamı büyütülecek, süresi uzayacak. İşsiz kalanlar belirli bir süre boyunca eski maaşlarının tamamını alacaklar.

-Havayolu taşımacılığı gibi salgının etkilerini en ağır yaşayan sektörlere doğrudan parasal yardım yapılacak, diğer sektörlere uygun koşullu krediler sağlanacak. Kredi paketinin toplam büyüklüğü 500 milyar dolar.

-Hastanelere 117 milyar dolarlık kaynak sağlanacak.

-Konut kredisini ödeyemeyenlere 60 günlük ek süre sağlanacak, bu süre 4 ay daha uzatılabilecek.

-En yoksullar için gıda yardım programına 400 milyar dolar kaynak sağlanacak.

TÜRKİYE

Paketin büyüklüğü: 15.5 milyar dolar

-2 milyon aileye 1000 TL nakit desteği sağlanacak.

-En düşük emekli aylığı 1.500 liraya çıkarılacak.

-Koronavirüs salgını, 16 sektör ve serbest meslek erbabı için ‘mücbir sebep’ sayılacak. Bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin vergileri 6 ay ötelendi.

-Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacak.

-Kamu bankaları 25 bin lira limitli kredi imkanı sağlayacak. Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.

-Kamu bankalarının kredilerinde 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin ödemeleri ertelenecek.

ALMANYA

Paketin büyüklüğü: 822 milyar euro

-Devletin yatırım bankası KfW, şirketlere 822 milyar dolarlık kredi garantisi sağlayacak.

-Türkiye’deki kısa çalışma ödeneği benzeri sistem kapsamında (Kurzarbeit), çalıştığı işyeri kapanan çalışanlar maaşlarının yüzde 60’ını devletten alacaklar.

-Paketin 122 milyar euro’su ile doğrudan gelir desteği sağlanacak, 50 milyar euro ile KOBİ’ler desteklenecek, Koronavirüs’le savaşa da 55 milyar euro aktarılacak.

-On kişiye kadar istihdam sağlayan KOBİ’lere 3 ay boyunca 15 bin euro’ya varan tutarda doğrudan destek verilecek.

-Kirasını ödeyemeyenler çıkarılamayacak.

FRANSA

Paketin büyüklüğü: 345 milyar euro

-Devlet 300 milyar euro'luk krediye garanti sağlayacak.

-Şirketlerin doğalgaz, su, elektrik faturaları, vergi ödemeleri ertelenecek.

-Cumhurbaşkanı Macron, “Bu dönemde hiçbir şirketin iflas etmesine izin verilmeyecek” dedi.



İSPANYA

Paketin büyüklüğü: 200 milyar euro

-İşsizlik maaşının şartları gevşetilecek.

-Konut kredisini ödeyemeyenler taksitleri ötelenecek.

-Zordaki şirketlere kredi desteği sağlanacak.



İNGİLTERE

Paketin büyüklüğün: 39 milyar dolar

-Kendini izole eden herkese hastalık ödemesi yapılacak. Bu tutar devlet tarafından karşılanacak.