Türkiye ve dünya: Koronavirüse karşı hangi ülke, hangi ekonomik önlemi açıkladı?

Ülkeler Koronavirüs'ün ekonomik etkileriyle başa çıkabilmek için arka arkaya paket açıklıyor. İşte Amerika'dan Türkiye'ye, Koronavirüs'e karşı önlem paketlerinin içeriği...
AMERİKA
Paketin büyüklüğü: 2 trilyon dolar
-Orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlara 1.200 dolarlık çek verilecek. Evli çiftlerin alacağı para 2.400 dolar olacak. Bu tutar her çocuk başına 500 dolar artırılacak.
-Öğrenci kredilerinin geri ödemesi 30 Eylül’e kadar ertelenecek.
-İşsizlik sigortasının kapsamı büyütülecek, süresi uzayacak. İşsiz kalanlar belirli bir süre boyunca eski maaşlarının tamamını alacaklar.
-Havayolu taşımacılığı gibi salgının etkilerini en ağır yaşayan sektörlere doğrudan parasal yardım yapılacak, diğer sektörlere uygun koşullu krediler sağlanacak. Kredi paketinin toplam büyüklüğü 500 milyar dolar.
-Hastanelere 117 milyar dolarlık kaynak sağlanacak.
-Konut kredisini ödeyemeyenlere 60 günlük ek süre sağlanacak, bu süre 4 ay daha uzatılabilecek.
-En yoksullar için gıda yardım programına 400 milyar dolar kaynak sağlanacak.
TÜRKİYE
Paketin büyüklüğü: 15.5 milyar dolar
-2 milyon aileye 1000 TL nakit desteği sağlanacak.
-En düşük emekli aylığı 1.500 liraya çıkarılacak.
-Koronavirüs salgını, 16 sektör ve serbest meslek erbabı için ‘mücbir sebep’ sayılacak. Bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin vergileri 6 ay ötelendi.
-Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacak.
-Kamu bankaları 25 bin lira limitli kredi imkanı sağlayacak. Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.
-Kamu bankalarının kredilerinde 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin ödemeleri ertelenecek.
ALMANYA
Paketin büyüklüğü: 822 milyar euro
-Devletin yatırım bankası KfW, şirketlere 822 milyar dolarlık kredi garantisi sağlayacak.
-Türkiye’deki kısa çalışma ödeneği benzeri sistem kapsamında (Kurzarbeit), çalıştığı işyeri kapanan çalışanlar maaşlarının yüzde 60’ını devletten alacaklar.
-Paketin 122 milyar euro’su ile doğrudan gelir desteği sağlanacak, 50 milyar euro ile KOBİ’ler desteklenecek, Koronavirüs’le savaşa da 55 milyar euro aktarılacak.
-On kişiye kadar istihdam sağlayan KOBİ’lere 3 ay boyunca 15 bin euro’ya varan tutarda doğrudan destek verilecek.
-Kirasını ödeyemeyenler çıkarılamayacak.
FRANSA
Paketin büyüklüğü: 345 milyar euro
-Devlet 300 milyar euro'luk krediye garanti sağlayacak.
-Şirketlerin doğalgaz, su, elektrik faturaları, vergi ödemeleri ertelenecek.
-Cumhurbaşkanı Macron, “Bu dönemde hiçbir şirketin iflas etmesine izin verilmeyecek” dedi.
İSPANYA
Paketin büyüklüğü: 200 milyar euro
-İşsizlik maaşının şartları gevşetilecek.
-Konut kredisini ödeyemeyenler taksitleri ötelenecek.
-Zordaki şirketlere kredi desteği sağlanacak.
İNGİLTERE
Paketin büyüklüğün: 39 milyar dolar
-Kendini izole eden herkese hastalık ödemesi yapılacak. Bu tutar devlet tarafından karşılanacak.