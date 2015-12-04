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Türkiye ve dünya gündeminde bugün neler var?

TBMM Başkanı, komutanlarla görüşecek

04 Aralık 2015 09:29

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarını kabul edecek.

2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu'nun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşecek.

3- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

4- İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginlikle ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye'deki iç savaş, bölgedeki yansımaları ve Rus uçaklarının saldırıları takip ediliyor.

6- ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, terör örgütü DAEŞ hedeflerine düzenlediği hava saldırıları ve Irak'taki çatışmalara ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Yemen'deki çatışmalar ve yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

8- TÜİK, üçüncü çeyreğe ilişkin işgücü maliyeti endeksi ile 2014-2015 yıllarını kapsayan zaman kullanım araştırmasının sonuçlarını açıklayacak.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta 5 maçla tamamlanacak.

- D Grubu'nda yer alan Darüşşafaka Doğuş, Volkswagen Arena'da İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk edecek.

10- Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Bursaspor, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.

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