Türkiye ve dünya gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da.

- Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Thani heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

- "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" çerçevesinde oluşturulan Yüksek Stratejik Komite'nin birinci toplantısı ve imza törenine katılacak Erdoğan, Thani'nin onuruna vereceği resmi öğle yemeğine iştirak edecek, Yunus Emre Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

- Katar Üniversitesince kendisine verilecek "Fahri Doktora" takdim törenine katılacak Erdoğan, Doha Uluslararası Kitap Fuarı açılış törenine iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'ye, Baroya ve İl Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyaretinde bulunacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB ülkelerinin büyükelçileriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek, resmi temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gidecek.

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

4- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Akdeniz ihracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu kabul edecek.

5- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- İngiliz Parlamentosu'nda, ülkenin, Suriye'de DAİŞ hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenleyen uluslararası koalisyona katılımına ilişkin oturum düzenlenecek

- Oturumun ardından, hava saldırılarına onay veren önergenin oylanması bekleniyor.

2- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret edecek; Rum lider Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis ile görüşecek.

3- Filistin'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok kentinde İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginlikle ilgili gelişmeler ve İsrail'in Filistin İslami Hareketi'ni yasaklamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Suriye'deki iç savaş, bölgedeki yansımaları ve Rus uçaklarının muhalif bölgelere yönelik saldırıları takip ediliyor.

5- ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, terör örgütü DAİŞ hedeflerine düzenlediği hava saldırıları ve Irak'taki çatışmalara ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Yemen'deki çatışmalar ve yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

7- Muhammed Biltaci, Saffet Hicazi, Hazim Faruk ve Ahmed Mansur'un 15 yıl hapse mahkum edildiği davanın temyiz duruşması izleniyor.

EKONOMİ

1- TÜİK, 2014 yılı termik santral su, atıksu ve atık istatistikleri ile yoksulluk çalışması verilerini açıklayacak.

2- TÜSİAD'ın, bu yılki ikinci Yüksek İstişare Konseyi toplantısı dolayısıyla Ankara Sheraton Oteli'nde kokteyl verilecek.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı, Iğdır Aras Spor-Bandırmaspor, 1461 Trabzon-Pazarspor, Fatih Karagümrük-Mersin İdmanyurdu, Tuzlaspor-Manisaspor, Çine Madranspor-Bucaspor, Boluspor-Ümraniyespor, Kastamonuspor 1966-Kasımpaşa, Etimesgut Belediyespor-Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor-Payasspor, Şanlıurfaspor-Kırklarelispor, İnegölspor-Balıkesirspor, Karşıyaka-Tekirdağspor, Adana Demirspor-Sivas Belediyespor ve Çaykur Rizespor-Orhangazispor maçlarıyla devam edecek.

2- Pınar Karşıyaka, THY Avrupa Ligi'nde grubundaki 8. maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.

3- ULEB Avrupa Kupası 8.hafta maçlarında Banvit-Steaua Bükreş, Beşiktaş Sompo Japan-PAOK, Buducnost Voli-Trabzonspor Medicalpark, maçları oynanacak.

4- Royal Halı Gaziantep Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda grubundaki son maçında yarın WKS Slask deplasmanına çıkacak.

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele den Galatasaray, grubundaki 6. maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını ağırlayacak.

6- Adana ASKİ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 4. hafta maçında Piestanske Cajky ile karşılaşacak.

7- Voleybol Erkekler CEV Denizbank Şampiyonlar Ligi'nde, Halkbank, Zenit ile deplasmanda kozlarını paylaşacak

8- Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Nilüfer Belediyespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

9- Hentbol Bayanlar Süper Lig'de, Anadolu Üniversitesi-Muratpaşa Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek.