Türkiye ve Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısında 36 işbirliği anlaşması

Türkiye ve Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısının ilki Ankara'da yapıldı. İki ülke arasında farklı alanlarda 36 işbirliği anlaşması imzalandı.

Doğuş Yayın Grubu, NTV başta olmak üzere Çin'in en büyük ikinci yayın grubu Çin Uluslararası Radyosu ile haber ve belgesel yayınlarının paylaşımı konusunda iki yıllık bir mutabakat zabtı imzaladı.



Doğuş Yayın Grubu, Çin Uluslarası Radyosu ile önemli bir anlaşmaya imza attı.



Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi çalışmaları çerçevesinde NTV markası başta olmak üzere ülkenin en büyük ikinci yayın kuruluşu Çin Uluslararası Radyosu ile mutabakat zabtı imzalandı.



Belgeyi Doğuş Yayın Grubu adına NTV Dış İlişkiler ve Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe imzaladı.



İki yıllık bir dönemi kapsayan anlaşma iki kurum arasında haber yayınlarının paylaşımı, belgesel türündeki programların yayınlanması ve karşılıklı olarak personel değişimini öngörüyor.



Anlaşma NTV yayınlarının Çin'de izlenmesi konusunda yapılacak çalışmalara temel teşkil edecek.



İmza töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Doğuş Yayın Grubu'nun imzaladığı mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Toplantıda iki ülke arasında güvenlik, ticaret ve turizm gibi farklı alanlarda 36 anlaşmaya imza atıldı.



Başbakan yardımcıları düzeyindeki komitenin ikinci toplantısı 2018'de Pekin'de düzenlenecek.