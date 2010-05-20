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Dünya

Türkiye ve Brezilya'dan BM'ye mesaj

Fransız gazetesi Le Monde İran'ın uranyum takasına ilişkin imzalanan belgeyle ilgili Türkiye ve Brezilya'nın BM'ye mesaj verdiğini yazdı.

20 Mayıs 2010 03:00

T24- Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesinin yarın çıkacak başmakalesinde, İran'ın uranyum takasına ilişkin imzalanan belgeyle, ''Türkiye ve Brezilya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine, 2010'da dünya düzenini keyiflerince yönetmelerine izin vermeyecekleri mesajı verdikleri'' yorumunu yaptı.


''Güney, müzakerelerde yerini almak istiyor'' başlığıyla çıkan başmakalede, Türkiye ve Brezilya'nın, kendilerinden kimse talep etmemesine rağmen, bu girişimi başlattıkları ve dünya dış politikasında sadece Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tekelinde olan bir konuya el attıkları yorumunu yaptı.


Başmakalede, dünya düzeninde, Türkiye ve Brezilya ile birlikte, güneydeki Mısır'dan, Güney Afrika'ya, Nijerya'dan Endonezya'ya kadar bir takım ülkelerin ağırlıklarının arttığı ifade edilerek, Türkiye ve Brezilya'nın da İran ile ilgili müzakereleri yürüten ''5 artı 1 grubuna'' (BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya) dahil olmak istedikleri hatırlatıldı.


Türkiye ve Brezilya'nın bu talebinin ''meşru'' olduğunun ve ''olumlu'' karşılanması gerektiğinin ifade edildiği başmakalede, bununla birlikte, 5 artı 1 grubunun İran ile ilgili endişelerinin de haklı nedenlere dayandığı yorumu yapıldı.


5 artı 1 grubunun, Türkiye ve Brezilya'nın önerisini ''temkinli'' bir şekilde memnunlukla karşıladığı belirtilen başyazıda, bununla birlikte, bu ülkelerin Türkiye ve Brezilya ile aynı fikirde olmadıklarını göstererek, hemen salı günü İran'a baskıyı artırmak için bir karar tasarısında anlaştıklarını duyurduklarını hatırlattı.


Le Monde'un başmakalesinde, ''5 artı 1 grubunun bu adımda haklı oldukları'' belirtilerek, ''Türkiye ve Brezilya'nın girişimiyle hazırlanan anlaşmanın yeterli olmadığı'' görüşü dile getirildi.

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