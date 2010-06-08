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Dünya

Türkiye ve Brezilya'dan BM'de İran girişimi

08 Haziran 2010 04:43

T24 - Türkiye ve Brezilya, İran'a yeni yaptırımlar getirilmesi çabalarının öncesinde BM Güvenlik Konseyi'ni danışma toplantısına çağırdı.

Diplomatik kanallardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Brezilya, İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirilmesi çabalarının öncesinde kapsamlı bir toplantının yapılması istemiyle Konsey'e danışma toplantısı çağrısı yaptı.

BM Sözcülüğü, Konsey'in ''nükleer silahların yayılmasının önlenmesi'' genel başlığında, basına kapalı danışma toplantıları yapacağını ve toplantıların bugün başlayacağını duyurdu.

BM kulislerinde İran'a yeni yaptırımlar getirilmesi yönündeki çalışmaların hız kazandığı konuşuluyor. BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Meksika'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Claude Heller geçen hafta yaptığı açıklamada, İran'a yeni yaptırımlar getirilmesini öngören tasarının ''10 gün içinde oylamaya sunulabileceğini'' söylemişti.


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