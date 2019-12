-Türkiye ve Belarus arasında vize kalkıyor MİNSK (A.A) - 04.11.2011 - Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Martinov, Türkiye ile vizelerin karşılıklı kaldırılması çalışmalarının tamamlandığını ve anlaşmanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun imzasını beklediğini söyledi. Türkiye ve Belarus vatandaşlarının, vizelerin bir an önce kaldırılmasını istediğini kaydeden Martinov, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler içinde Belarus'un Rusya'dan sonra Türk vatandaşlarına yönelik vizeyi kaldıran ikinci ülke olacağını kaydetti. Martinov, Türkiye'den yatırımcıları da ülkesine davet ederek, "Belarus ile ortak işletmeler kurarak, üretilecek malın üzerine Made in Belarus yazılması bizim için geleneksel piyasalardaki satışları kolaylaştırır. Bizler de kendi makinelerimizin Türkiye'de montajı ve benzer şekilde üzerine Made in Turkey yazıp komşu ülkelerde pazarlanmasına ilgi duyuyoruz" diye konuştu. Enerji alanındaki işbirliğinin de son derece önemli olduğunu, Türkiye ile Belarus'un enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi öncelikli hedef olarak önlerine koyduğunu belirten Martinov, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türk işadamlarının yatırım yapabileceği diğer önemli nokta da stratejik lojistik konusu. Kuzey-güney, batı-doğu ulaşım koridorlarında lojistik çalışması. Belarus, Kazakistan ve Rusya arasındaki gümrük birliği 1 Ocak'tan itibaren tek ekonomik bölgeye dönüşeceği göz önünde bulundurulursa bu bölgenin ciddi bir potansiyel oluşturduğu görülür. Belarus bu bölgenin batı kapısı anlamına gelmekte." Turizm alanında da yapılabilecek çok şey olduğunu kaydeden Martinov, sadece ülkelerinden Türkiye'ye değil aynı zamanda Türkiye'den ülkelerine yönelik turist sayısının artmasını istediklerini belirtti.