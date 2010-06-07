Türkiye ve Azerbaycan doğalgazda anlaştı

T24 - Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji anlaşmaları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan'a fiyat farkının ödeneceğini ancak bu farkın vatandaşa yansıltılmayacağını söyledi. Bu anlaşma öncesidne Türkiye Azerbaycan'a doğalgazda metreküp başına, uluslararası fiyatlandırmanın üçte biri olan 120 dolar ödüyordu. Doğalgaz krizi bu anlaşma ile sona erdirilirken, Azeri gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi ile ilgili mutabakat zaptı da imzalandı.





Çırağan Sarayı Mabeyn salonunda düzenlenen imza töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Azerbaycan Enerji ve Sanayi Bakanı Natig Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne doğal gaz satışı ve taşınmasına ilişkin deklarasyon ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait doğal gazın Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya satışı ve taşınmasına ilişkin mutabakat zabtını imzaladılar.





Ayrıca, Türkiye adına BOTAŞ Genel Müdürü Fazıl Şenel ile Azerbaycan adına SOCAR şirketi Başkanı Rövneg Abdullayev de, doğalgaz satışı ve taşınmasına ilişkin bir mutabakat zaptına imza koydular.





İmza töreninin ardından her iki ülkenin bakanları anlaşmaya ilişkin basın mensuplarını bilgilendirirken Enerji Bakanı Yıldız, fiyatlandırmayla ilgili bir açıklamada bulunmadı.





Bu arada imzalanan anlaşma 2016, 2017 ve 2018 yıllarını da içeriyor.







Azerbaycan'a fark ödenecek, doğalgaza zam yok







Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz anlaşmasıyla birlikte doğalgaza zam gelmeyeceğini belirterek, "Azerbaycan'a fark ödenecek ancak bu fark vatandaşa yansıltılmayacak" dedi.







Türkiye, Azerbaycan'a uluslararası fiyatın üçte birini ödüyordu







Türkiye, Azerbaycan'dan son anlaşma öncesinde doğalgazın metreküpünü 120 dolara satın alıyordu. Fiyat, uluslararası piyasa fiyatının 3'te 1'ini düzeyindeydi. Azerbaycan geçtiğimiz günlerde fiyatların iyileştirilmesi için Türkiye'ye talepte bulunmuştu.





Bu talebin ardından Türkiye'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katıldığı 9 ön görüşme gerçekleştirildi. Son olarak İran'la imzalanan "uranyum takası anlaşması" ardından Azerbaycan'a geçen Erdoğan, uzun süren görüşmeleri nihayete erdirmiş, iki ülke arasında anlaşma sağlanmıştı.

