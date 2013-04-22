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Dünya

Türkiye ve Avrupa'daki aydınlar: 24 Nisan'da Hepimiz Ermeniyiz

"Adalet ve demokrasi için dayanışmayla, kurbanlar ve onların torunları için saygıyla, hep beraber Türkiye'de 24 Nisan'da Ermenilere yönelik soykırımı anacak ve ananları da destekleyeceğiz."

22 Nisan 2013 17:24

Türkiye ve Avrupa'dan bir grup aydın ve sanatçı bugün Fransız Liberation gazetesinde "24 Nisan'da Hepimiz Ermeniyiz" başlıklı bir bildiri yayımladı.
 
Bildiride, 1.5 milyon Ermeninin Osmanlı İmparatorluğu'nda planlanmış biçimde "soykırım" kurbanı olduğu, bu "tarihi gerçeği" Türkiye'de bugün gündeme getirenlerin "fiziki tehdit" aldığı ve "inkarcılığın Ermenilere ve diğer Müslüman olmayan azınlıklara karşı kin ve ırkçılığı beslediği" savunuldu.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, "Ermeni soykırımı"nın Türkiye'de "yıllardır anıldığının" not edildiği bildiride, "Adalet ve demokrasi için dayanışmayla, kurbanlar ve onların torunları için saygıyla, hep beraber Türkiye'de 24 Nisan'da Ermenilere yönelik soykırımı anacak ve ananları da destekleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Bildiriyi Türkiye'den imzalayanlar arasında, Ayşe Günaysu, Ahmet İnsel, Halil Berktay, Ferda Keskin, Ferhat Kentel, Şenol Karakaş, Sait Çetinoğlu, Ümit Efe, İsmail Beşikçi, Roni Margulies, Lale Mansur, Erdal Doğan, Yasemin Göksu, Ergin Cinmen ve Ragıp Zarakolu gibi isimler yer alıyor.

Avrupa'dan imzacılar arasında Fransa'da Sarkozy döneminin Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, Nazi avcısı olarak bilinen Fransız aydın Serge Clarsfeld ve Ermeni diasporasının Avrupa'da önde gelen kuruluşlarının temsilcileri de bulunuyor.

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