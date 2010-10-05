Türkiye ve Almanya bayrakları birleşti

T24- Almanya ile Türkiye arasında Berlin'de oynanacak olan 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçına Almanya medyası büyük ilgi gösteriyor.



Almanya'nın ünlü spor dergisi Kicker bu haftaki sayısında anlamlı bir karikatürle bu maçın önemine işaret etti.











Bir tarafta Almanya bir tarafta Türk bayrağının dalgalanmış olduğu karikatürün ortasında ise Türk ve Alman bayraklarının ortaklaşa bir resminin çizildiği görüldü. Almanya bayrağının kırmızı rengi üzerine ayyıldız yapılan karikatürde ayrıca sahaya çıkacak futbolcularda karikatür çizgileriyle gösterildi. Bir tarafta Almanya kadrosu için ter dökecek futbolcuların bazılarının göğüslerine ay-yıldız yapılırken, Türk milli takımının bazı futbolcularının formalarının göğsüne de Almanya'nın sembolü kartal amblemi çizildi.



Resimde ayrıca trübünlerde de Türk ve Alman bayraklarının birlikte dalgalandığı gösterilmesi dikkat çekti.



