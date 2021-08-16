"Türkiye vatandaşlığı verilen sığınmacıların sayıları kaçtır?” sorusuna Soylu'dan cevap: Gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Mart ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesine yanıt aldı. Soylu, "Türkiye'nin kaç sığınmacıya vatandaşlık verdi?" sorusuna "Yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır" cevabını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel de, “2011 yılından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen sığınmacıların uyrukları nedir ve sayıları kaçtır?” şeklindeki soru önergesini yanıtlaması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Mart ayında sordu.

İçişleri Bakanı Soylu, Açıkel’in sorusuna yaklaşık 5 ay sonra şu yanıtı verdi:

“5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun Uygulanasına İlişkin Yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır”

Söz konusu cevabı sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li vekil, “Gelen geç cevabın içeriğini ve tatmin edici olup olmadığını kamuoyunun takdirine sunuyorum. Sığınmacı krizini şeffaflıktan uzak yöneten Saray, sorunların temel nedenidir.” ifadelerini kullandı.