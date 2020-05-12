Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank'a hissedar oluyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat, Halk ve Vakıfbank’ın sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi için çekirdek sermayelerinin 21 milyar lira artırılması için gerekli çalışmaları başlattığını duyurdu. Bu işlemle ayrıca Varlık Fonu Vakıfbank’ta da hissedar konumuna gelecek.

Dünya Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberine göre; TVF’den yapılan açıklamada Nisan 2019’da, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ve TVF’nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda kamu bankalarına toplam 3.7 milyar Euro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda görev üstlendikleri hatırlatıldı.



Bu doğrultuda da üç bankanın çekirdek sermayesinin 21 milyar lira artırılması için çalışmaların başladığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Ziraat Bankası’nın tamamı, Türkiye Halk Bankası’nın ise çoğunluk hissesi TVF bünyesinde bulunmaktadır. TVF’nin Vakıfbank’ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç banka arasındaki koordinasyon ve sinerji daha da güçlenmiş olacaktır.



Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleriyle önümüzdeki dönem büyüme stratejilerini sürdürmeleri amaçlanmaktadır."

Açıklamada işlemin finansmanının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacağı belirtildi.