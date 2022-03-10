Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankalarına sermaye desteği

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bankalarının sermayesine 51,5 milyar TL destek sağladı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu tarafından Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’a çekirdek sermaye desteği, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankasına ise sermaye benzeri kredi verilmesi sürecini tamamlandı.

Bloomberg HT'nin haberine gör; toplam 51,5 milyar TL tutarındaki sermaye enjeksiyonu, bankaların yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağladı.

Yapılan işlemler neticesinde Ziraat Bankasına 21,8 milyar TL, Halkbank ve VakıfBank'a 13,4'er milyar TL, Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 1,5 milyar TL, Ziraat Katılıma 900 milyon TL, Emlak Katılıma ise 500 milyon TL'lik sermaye ile sermaye benzeri kredi sağlandı.

Yapılan sermaye desteğiyle TVF'nin ortaklık payı Halkbank’ta yüzde 75,3'ten yüzde 87,7'ye, VakıfBank’ta yüzde 35,9'dan yüzde 64,8'e yükseldi.